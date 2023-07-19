Экспорт зерна из Украины: Урсула фон дер Ляен требует разблокировать Черное море

Возобновление перевозки через Черное море имеет огромное значение для устранения продовольственной уязвимости самых уязвимых стран мира и продолжения экспорта украинской продукции. Евросоюз всеми имеющимися средствами будет продолжать работать для обеспечения продовольственной безопасности.

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Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам двухдневной встречи на высшем уровне между ЕС и странами Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, на саммите лидеры стран ЕС и CELAC уделили значительное внимание путем завершения российской агрессии против Украины.

"Еще один вопрос – российская агрессивная война против Украины. Я глубоко обеспокоена движением России к прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции. Существует риск, что это принесет продовольственную опасность очень многим уязвимым странам по всему миру", – сказала глаза.

Она акцентировала внимание на том, что Евросоюз примет все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности. В этом контексте, ЕС будет активно использовать "коридоры солидарности" на границе с Украиной, благодаря которым уже удалось доставить более 45 миллионов тонн зерна и других продуктов питания.

"Черноморская инициатива предоставила дополнительные 35 миллионов тонн (украинского экспорта – ред.). Поэтому мы, наверное, будем продолжать вывозить аграрную продукцию из Украины на глобальный рынок через "коридоры солидарности". Но важно разблокировать Черное море и продолжать экспорт этим путем", – заметила Урсула фон дер Ляен.

Согласно ее высказыванию, на саммите лидеры стран ЕС и CELAC уделили большое внимание завершению российской агрессии против Украины.

Президент Еврокомиссии отметила, что было много обсуждений о желании завершить текущую войну. Справедливый и устойчивый мир, основанный на Уставе ООН, является общей целью для всех. Все страны имеют общий интерес в решительной защите международного права и Устава ООН. В этом контексте она отметила, что новые отношения считаются хорошим началом для будущих дружеских связей.

Она добавила, что участники саммита ЕС – CELAC договорились проводить такие встречи каждые два года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает запустить зерновую сделку вообще без участия России.

– Экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова объясняла, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не стоит ожидать мгновенной девальвации гривни, однако Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты.

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