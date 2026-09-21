Экспорт украинского чугуна в августе 2026 года обвалился до нуля

Металлургические предприятия Украины по итогам января–августа 2026 года сократили экспорт товарного чугуна на 16,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 1,03 млн т. В августе из-за блокады портов экспорт чугуна не осуществлялся вовсе.

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Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

В США за январь–август было отправлено 900,6 тыс. т чугуна, что на 11% меньше г./г., в Турцию – 83,2 тыс. т (+88% г./г.), в Италию – 26,5 тыс. т (-77% г/г). Выручка от экспорта чугуна за восемь месяцев составила $413 млн.

В августе из-за блокады черноморских портов отгрузка чугуна на экспорт прекратилась. В дальнейшем такая ситуация может привести к потере украинскими экспортерами своей доли рынка.

Напомним, что в 2025 году металлургические предприятия Украины увеличили экспорт товарного чугуна на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 1,98 млн т. Выручка от экспорта чугуна за год составила $759,88 млн. Напомним: по оценкам Украинского национального комитета Международной торговой палаты, если морской коридор не возобновит свою работу, Украина может потерять около $10 млрд ВВП, $17 млрд экспортной выручки и еще $8,5 млрд налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не поступят на мировые рынки.