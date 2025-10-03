'Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем' – 'Украинская бронетехника'

Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем. Экспорт оружия всегда контролировался Государственной службой экспортного контроля.

Об этом заявил заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Максим Полывяный в ходе панельной дискуссии "От войны к рынку: Готова ли Украина стать экспортером вооружения", организованной "Украинской правдой".

"Экспорт оружия был всегда: до войны, функционирует сейчас и будет в дальнейшем. И он всегда был контролируемым, то есть максимально контролировался государством. Для этого у нас создан и работает соответствующий орган - Государственная служба экспорт контроля. У нас сформирована законодательно-нормативная база, которая соответствует международным нормам. Используя существующую нормативную базу государство способно в полной мере обеспечить контроль над экспортом вооружения и военной техники и защитить национальные интересы", - заявил он.

Полывьяный предостерегает от попыток создания искусственных механизмов контроля за экспортом.

"Дополнительное создание любых искусственных механизмов контроля, например, таких как возвращение к монополизации рынка государственными спецэкспортерами, является угрозой отката от европейской политики в этой сфере и перехода к российской модели. Кроме того, это создаст дополнительные коррупционные риски и не принесет пользы предприятиям производителям, поскольку произойдет неизбежное подорожание продукции за счет включения дополнительного отечественного посредника. А это, безусловно, снизит конкурентоспособность украинской продукции на зарубежных рынках, где и так сейчас конкуренция очень большая", - убежден руководитель "Украинской бронетехники".