Экс-главу Фискальной службы Насирова приговорили к шести годам лишения свободы

Бывшего руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова приговорили к шести годам колонии. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал его виновным по делу о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Там отметили, что Насирова взяли под стражу в зале суда.

Ему назначили 6 лет лишения свободы со штрафом 17 тысяч гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Решение 31 октября вынесла коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу, Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Отмечается, что если этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения срока давности.

"Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке", – сообщили в САП.

Там добавили, что суд признал невиновным бывшего начальника департамента ГФС по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины, в связи с недоказанностью вины.

Подробности дела

Бывшего главу ГФС Насирова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему также инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

По версии следствия, в 2015-2016 годах Насиров позволил компаниям народного депутата Онищенко – ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр" – не платить государству рентную плату за пользование недрами.

"Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн", – отметили в САП.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский суд по правам человека 9 октября принял решение в пользу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Суд признал нарушение Конвенции о защите прав человека во время его досудебного содержания под стражей и обязал Украину выплатить ему компенсацию в размере 9750 евро.

