ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по правам человека в отношении экс-главы ГФС Насирова и присудил ему компенсацию

Европейский суд по правам человека 9 октября принял решение в пользу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Суд признал нарушение Конвенции о защите прав человека во время его досудебного содержания под стражей и обязал Украину выплатить ему компенсацию в размере 9750 евро.

Видео дня

Как пишет в своей публикации Судебно-юридическая газета, в документе отмечается, что дело Насирова рассматривалось в рамках объединенной группы заявлений"Монахов и другие против Украины". Все заявители, в том числе и Насиров, жаловались на ненадлежащее медицинское лечение в местах содержания под стражей, ссылаясь на статью 3 Конвенции.

Жалобы и выводы Суда

ЕСПЧ подчеркнул, что заявители имели серьезные хронические болезни, которые требовали постоянного медицинского наблюдения. В случае Насирова это подагра, полиартрит, гипертония II степени, гипертрофическая кардиомиопатия и ряд других диагнозов, которые могли существенно влиять на его состояние здоровья.

Суд отметил, что украинское государство должно было обеспечить регулярный медицинский контроль, точную диагностику и соответствующее лечение, чтобы предотвратить ухудшение здоровья подсудимых. В то же время, как установил ЕСПЧ, такие меры не были приняты в полном объеме.

После анализа материалов дела ЕСПЧ пришел к выводу, что заявители, включая Романа Насирова, не получили надлежащей медицинской помощи во время содержания под стражей. Это, по мнению Суда, является нарушением статьи 3 Конвенции, которая запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Кроме того, в решении говорится о нарушении статьи 5 § 3 из-за чрезмерной продолжительности досудебного содержания под стражей без надлежащего обоснования. ЕСПЧ также признал нарушение статьи 5 § 5 и статьи 13 из-за отсутствия эффективных средств правовой защиты и механизмов компенсации за незаконное задержание или ненадлежащее лечение.

Компенсация и сроки исполнения

Согласно решению, Украина должна выплатить Роману Насирову 9750 евро за материальный и моральный ущерб. Выплата должна быть осуществлена в течение трех месяцев с момента принятия решения.

ЕСПЧ отметил, что медицинское лечение в пенитенциарных учреждениях должно быть соразмерным с тем, которое государство гарантирует остальным гражданам, даже если не всегда речь идет о высоком уровне медицинских услуг.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел из следственного изолятора. За него был внесен залог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!