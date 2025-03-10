В киевском филиале "Лесов Украины" прошли обыски: что известно

В Киеве, вероятно, прошли обыски в филиале государственного предприятия "Леса Украины". Известно, что следственные действия велись с утра 10 марта. Они могут быть связаны с предыдущими обысками у главы этого ГП Юрия Болоховца, которого подозревают в незаконном обогащении. Однако точно об такой связи не известно.

Видео дня

Об обысках 10 марта сообщил общественный активист и военнослужащий, член ГО "Защита и Справедливость" Александр Громов. Подробности происходящего он пообещал раскрыть позднее.

"Столичный филиал ГП "Леса Украины", с утра проводят обыски. Собираем подробную информацию, сделаем вечерние итоги", – отметил активист. На момент публикации материала подробных данных еще не появилось.

Это уже не первые обыски, связанные с деятельностью госпредприятия. К примеру, менее недели тому Громов сообщал об обыске у генерального директора "Лесов Украины" Юрия Болоховца. Его данные подтверждало и детективное агентство Absolution.

Отмечалось, что обыски в предположительных местах жительства Болоховца велись в рамках уголовного производства по незаконному обогащению. "Результат обысков не оправдал ожидания следователей, хотя и есть определенные достижения, позволяющие иметь уверенность в юридической перспективе по предстоящему обвинению Болоховца", – отмечал тогда Громов.

Активист уверяет, что у него "есть основания считать", что средства получены незаконным путем, Болоховец якобы держит у подставных лиц, а их фамилии известны следствию. "Пока, к сожалению, все, что можем сообщить публично, чтобы не навредить раскрытию преступлений, совершенных так называемой "лесной мафией", – подчеркивал Громов.

По данным СМИ, Болоховец в последнее время столкнулся с обвинениями в самозахвате земли и коррупционных действиях. Согласно материалам расследований, он и его окружение якобы захватили более 80 гектаров земли возле леса Черниговской области, где построили частное имение с домами, озером, конюшней и вольерами для животных. Значительная часть территории записана на родителей и друзей участников схемы, считают журналисты.

Болоховец был назначен заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины в 2020 году. А в феврале 2021 года он стал председателем Гослесагентства. Согласно декларациям, зарплата Болоховца с 2016 по 2022 год на разных должностях в лесоохранных структурах колебалась от 15,5 тысячи грн до 39,6 тысячи грн в месяц. А в 2023 году, уже в должности директора новосозданного ГП "Леса Украины" его зарплата достигла 127 931 грн в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ГБР вручило подозрения должностным лицам госпредприятия "Леса Украины" в деле о закупке телефонов на почти 19 млн грн по завышенным ценам. Среди подозреваемых – исполнительный директор и двое директоров департаментов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber Не ведитесь на фейки!