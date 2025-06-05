Экономика Украины падает из-за тарифов госмонополий, дефицита кадров и дорогой логистики – СМИ

Макроэкономическая ситуация в Украине ухудшается. Уже в прошлом году полностью исчерпался эффект восстановления экономики после тяжелого 2022-го и, как следствие, низкая база сравнения, которая в 2023-м обеспечивала рекордные показатели экономического роста. Таким образом, украинская экономика достигла "потолка" роста и не способна без дополнительных положительных структурных факторов выйти в "плюс". По итогам первого полугодия 2025-го можно констатировать, что часть важных украинских макропоказателей пошла вниз.

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Об этом говорится в аналитике GMK Center.

"В первой половине текущего года основные проблемы бизнеса - рост тарифов естественных монополий на энерго- и газообеспечение, угроза увеличения стоимости железнодорожных грузоперевозок, увеличение производственных затрат, усиление проблемы дефицита кадров и недостаточные объемы кредитования бизнеса. Нарастание этих проблем привело к ухудшению экономической ситуации: первые показатели работы украинской экономики с начала года показывают провал важнейших экономических показателей", – указывают в Центре.

Так, с начала года промышленное производство упало на 6,1% г./г., объем выполненных строительных работ – на 11% г./г. Это произошло за счет значительного спада в жилищном (-7,4% г./г.) и инженерном (-26,6% г./г.) строительстве, указано в аналитике.

"К этому можно также добавить негативное влияние внешних факторов - например, снижение цен на ряд видов украинской экспортной продукции из-за тарифных войн и высокой неопределенности в мировой экономике. Как результат – в І квартале 2025 года размер украинского экспорта в денежном выражении снизился на 7,4% г./г. или на $786 млн – до $9,9 млрд", – говорят аналитики.

В Центре подчеркивают: если к имеющимся негативным факторам добавляются неправильные внутренние управленческие решения или бездействие власти в части поддержки развития экономики, то экономическая активность будет снижаться и в дальнейшем.

"Для эффективного восстановления от последствий войны, украинская экономика должна расти минимум на 6-7% в год. Без сильного промышленного базиса Украина не сможет восстановится после окончания войны даже до довоенного уровня социально-экономического развития. Поэтому Украине нужна системная поддержка базовых отраслей. Однако сейчас предпосылок для такого роста нет. Более того, в случае снижения динамики ВВП на фоне нарастающей инфляции Украине может угрожать стагфляция, из которой вырваться в условиях войны будет крайне проблематично. Также до сих пор нет решения об отсрочке для Украины действия европейского CBAM, что грозит обрушить экспорт ряда базовых отраслей украинской экономики (энергетика, металлургия, цементная отрасль)", – отметили в Центре.

Как известно, в прошлом году металлургия принесла Украине 15,2% экспортных доходов ($6,4 млрд). Ключевыми товарами оставались железная руда ($2,8 млрд) и сталь ($2,4 млрд). Также ГМК обеспечил 18,3% общих капитальных инвестиций в украинскую промышленность в 2024 году. А крупнейшие металлургические компании отрасли (Метинвест, АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп, DCH Steel, Ferrexpo) суммарно уплатили почти миллиард долларов налоговых платежей.