Экономический комитет Рады вызвал для объяснений главу НКРЭКУ и министра энергетики

Комитет Верховной Рады вызвал для объяснений главу НКРЭКУ Валерия Тарасюка и министра энергетики Украины Германа Галущенко по инициативе объединить тарифы на распределение 1 и 2 классов промышленных потребителей электроэнергии. За это решение присутствовавшие на заседании члены Комитета проголосовали единогласно.

Видео дня

"Усреднение тарифов для разных классов потребления несправедливо, это обман промышленных инвесторов, – отметил заместитель председателя Комитета Дмитрий Кисилевский. – Потребители 1 класса получают электроэнергию высшего напряжения, что обеспечивает меньшие потери при ее распределении. Для этого они построили и обслуживают свои подстанции. Их тариф на распределение меньше, чем тариф потребителей 2 класса, которые получат ток низшего напряжения в соответствии с большими потерями и не строили собственной инфраструктуры. Поэтому уравнение этих тарифов является попыткой отмены политическим решением законов физики и является обманом инвесторов, вложивших средства в построение энергетической инфраструктуры".

Ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не объединять тарифы на распределение электрической энергии 1 и 2 классов потребителей, поскольку дополнительные расходы отрасли составят более 3 млрд грн на год. В обращении в адрес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка отмечается, что унификация тарифов на услуги по распределению электрической энергии противоречит практике тарифообразования на услуги распределения электроэнергии в Евросоюзе, а также повлечет значительные негативные последствия для конкурентоспособности горно-металлургического комплекса Украины, снизит валютной выручки.

Как сообщалось, если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, то украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.