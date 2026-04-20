Экомито CBAM ударило по импорту и экспорту стали: Украина рискует потерять $1,75 млрд

Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) уже в первом квартале 2026 года начал существенно влиять на стальной рынок ЕС и привел к сокращению импорта, росту затрат и потерь для украинских производителей.

Об этом свидетельствуют итоги января–марта, проанализированные отраслевыми экспертами.

По данным рынка, импорт стали в Евросоюз за этот период сократился до 7–7,2 млн тонн против 8,2 млн тонн годом ранее. Одной из ключевых причин стало введение CBAM вместе с более жесткими тарифными квотами (TRQ). Дополнительным фактором стали расходы на логистику: демередж и хранение грузов достигали €15–20 за тонну, что часто нивелировало ценовое преимущество импортной стали еще до ее реализации.

В то же время главным шоком для рынка стали реальные затраты на CBAM. Ожидания участников рынка не оправдались: фактические доплаты за импорт составили $60-120 за тонну в зависимости от продукции, что привело к массовой отмене контрактов с поставщиками из-за пределов ЕС.

Официальная цена сертификата CBAM по итогам квартала составила €75,36 за тонну CO₂. Для стали с выбросами 2 тонны CO₂ на тонну продукции номинальная доплата составляла €150,72 за тонну. Однако из-за понижающего коэффициента в 2026 году фактический платеж составлял лишь €3,77 за тонну, при условии предоставления верифицированных данных. В случае отсутствия таких данных применяются так называемые "дефолтные" показатели (DV), которые значительно выше. Еврокомиссия дополнительно повысила их на 10-20%, что резко увеличило финансовую нагрузку на импортеров.

По оценкам аналитиков, в отдельных случаях платежи CBAM могут достигать €590 за тонну при рыночной цене €750-800 за тонну продукции. Это фактически уравнивает налог со стоимостью самой стали.

Наиболее негативный эффект CBAM зафиксирован для Украины: из-за завышенных дефолтных показателей и проблем с верификацией украинские производители оказались в числе наиболее уязвимых. По оценкам, в случае отсутствия специальных условий Украина может потерять до $1,75 млрд металлургического экспорта в 2026–2030 годах.

Из-за отсутствия верификации сотни предприятий за пределами ЕС вынуждены работать по этим завышенным показателям. Это особенно ударило по производителям из Турции, стран MENA и других регионов, которые даже при низких фактических выбросах вынуждены платить как "грязные" производители.

Ситуацию осложняет и падение спроса. В первом квартале производство автомобилей в ЕС сократилось на 2,8%, до 2,8 млн единиц, а в Германии – на 4,5%, до 540 тыс. Строительный сектор снизился на 3,5-4,5%, а жилищное строительство – на 8–10%. Как известно, на днях министр экономики Алексей Соболев заявил, что в Германии его ведомство занималось "решением вопроса механизма углеродной корректировки СВАМ, из-за которого уже страдает наша металлургия". Впрочем, несмотря на заявления министра, реально никаких успехов правительство не достигло. Главная наша просьба – получить отсрочку СВАМ для Украины по статье по форс-мажору, до сих пор остается без ответа. Пока удалось договориться только о том, что Германия поможет нам с сертификацией украинских верификаторов.