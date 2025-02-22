Один из самых богатых предприниматель Венгрии и зять премьера Виктора Орбана Иштван Тиборч планирует купить российское подразделение Raiffeisen Bank. Это подразделение уже долго планируют продать.

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Об этом сообщает издание Der Standard. Из-за санкционного давления российское подразделение АО "Райффайзенбанк" уже продолжительный период пытаются продать. Российский суд запретил Raiffeisen Bank продавать свою дочь. Но сейчас ведутся серьезные переговоры. Отмечается, что причастны не только представители Тиборча, но и офис главы российского Центробанка и администрация президента России.

Говорят, что доверенное лицо Орбана было вовлечено в игру с Центральным банком России. Иштвана Тиборча часто называют в Венгрии "зятем нации". В 2013 году ныне 38-летний мужчина, управляющий инвестиционной компанией, женился на дочери Орбана Рахель. В результате Тиборч стал одним из самых богатых людей Венгрии: сегодня он владеет, среди прочего, венгерским онлайн-финансовым учреждением Gránit Bank и, так называемой BDPST Group, гостиницами и недвижимостью в нескольких странах. Тиборч также недавно приобрел акции логистической компании Waberer's.

В то же время Тиборча неоднократно обвиняли в коррупции в Венгрии. В 2018 году агентство ЕС по борьбе с мошенничеством Olaf рекомендовало прокуратуре Венгрии начать расследование. Дело касалось одной из компаний Тиборча, выигравшей тендеры на уличное освещение в венгерских городах.

Однако в Вене генеральный директор Raiffeisen Bank Иоганн Штробль продолжает регулярно утверждать, что банк сокращает свой бизнес в России и работает над выделением своей дочерней российской компании. В конце концов, возможно, давление продать несколько расслабится в будущем. Президентство Дональда Трампа в США предвещает геополитический поворот: санкции подвергают сомнению.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерский премьер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

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