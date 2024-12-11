'Алло': продажи кормов для собак и кошек выросли в 10 раз

Маркетплейс Алло расширяет ассортимент товаров: в частности, с мая текущего года полноценно заработала новая категория – зоотовары. За семь месяцев она стала популярной у клиентов, поскольку необходимо регулярно заказывать корм для своих домашних питомцев, наполнители для туалетов, переноски, клетки, ошейники, витамины и средства против паразитов, а также другие товары по уходу за животными. На маркетплейсе наибольший рост за этот период демонстрируют ошейники, поводки и рулетки – в 20 раз, корм для котов и собак – в 10 раз, а ветеринарные препараты – в 9 раз.

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Самой популярной покупкой категории является корм для животных. Причем сухой корм для котов покупают больше, чем сухой корм для собак – как в целом по рынку, так и на маркетплейсе Алло в частности. Сегодня посетители маркетплейса могут найти и купить в Алло разные корма для животных – от эконом до суперпремиального класса, а также широкий ассортимент ветеринарных препаратов и умные гаджеты для животных.

Для своих питомцев клиенты покупают разнообразные товары.

Для котов – сухой и влажный корм, наполнители для туалетов, переноски и ветеринарные препараты.

Для собак – сухой корм, противопаразитные средства, поводки, ошейники и миски.

Для рыбок – корм, аксессуары для аквариумов и расходные материалы.

Для грызунов – корм, наполнители для клеток, клетки, витамины.

Для птиц – корм, клетки и витамины.

Для рептилий – террариумы, лампы, корм, аксессуары.

Сегодня на рынке товаров для домашних питомцев можно отметить увеличение спроса на ветеринарные препараты, косметику для животных и средства против паразитов. Также клиенты стали покупать больше товаров для груминга, специальные неоновые светящиеся ошейники, чтобы животных было хорошо видно в темное время суток. Также на маркетплейсе Алло не обходят вниманием инновационные технологичные товары, например, умные кормушки и поилки для животных, а также камеры наблюдения.

С каждым днем на allo.ua и в мобильном приложении становится больше зоотоваров, расширяется ассортимент и появляется продукция новых брендов. В частности, в ноябре стали доступными одежда и обувь для собак. Все представленные на маркетплейсе зоотовары – от официальных поставщиков, а умные кормушки и камеры наблюдения завезены официально, они имеют гарантию производителя.

За покупки от 100 гривень клиенты получают кешбэк по программе лояльности Алло Гроші, так что смогут сделать свои последующие покупки более выгодными. Во время одной покупки можно одновременно воспользоваться двумя программами лояльности – корпоративной Алло Гроші и национальной Fishka, то есть приобрести товар с двойной выгодой. При оформлении заказа на allo.ua и в мобильном приложении доступна еще и бесплатная доставка товаров в точки выдачи маркетплейса Алло.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

Відкрий Алло – закрий питання.