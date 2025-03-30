Квадратный метр на вес золота: сколько стоит недвижимость в горнолыжном курорте Украины

Рынок недвижимости в Буковеле продолжает расти, и спрос на жилье остается высоким. Средняя стоимость квадратного метра здесь колеблется от 1200 до 2500 долларов в зависимости от локации и уровня комфорта. Инвестиции в этот курорт могут быть выгодны, особенно для тех, кто рассматривает возможность арендного бизнеса.

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Об этом сообщают аналитики " РеалЭкспо ". Буковель – это не только главный горнолыжный курорт Украины, но и один из самых перспективных регионов для инвестирования в недвижимость.

Расположенный в живописных Карпатах, он привлекает туристов на протяжении всего года, что делает рынок жилья особенно динамичным. По данным аналитиков, в 2025 году стоимость недвижимости в Буковеле продолжает расти. Основными факторами, влияющими на ценообразование, являются:

растущий туристический поток – Буковель остается самым популярным курортом Украины, поэтому спрос на жилье не снижается;

– Буковель остается самым популярным курортом Украины, поэтому спрос на жилье не снижается; ограниченное количество новых строек – регион имеет естественные и законодательные ограничения на застройку, что повышает ценность существующих объектов;

– регион имеет естественные и законодательные ограничения на застройку, что повышает ценность существующих объектов; развитие инфраструктуры – каждый год в Буковеле появляются новые отели, рестораны, SPA-комплексы, что еще больше привлекает инвесторов.

Цены на недвижимость колеблются в зависимости от расположения, комфорта и типа жилья. В 2025 году они выглядят следующим образом:

однокомнатные квартиры – от 1500 до 2000 дол. за кв. м;

– от 1500 до 2000 дол. за кв. м; двухкомнатные квартиры – от 1400 до 1800 дол. за кв. м;

– от 1400 до 1800 дол. за кв. м; трехкомнатные квартиры – от 1300 до 1700 дол. за кв. м.

Самые дорогие объекты расположены непосредственно у подъемников или имеют панорамный вид на горы – их стоимость может достигать 2500 долларов за квадратный метр. Самые доступные варианты можно найти в окрестностях курорта, где цена стартует от 1200 дол. за кв. м. Основными аспектами, определяющими цену недвижимости в Буковеле, являются:

близость к подъемникам – жилье у основных трасс стоит гораздо дороже;

– жилье у основных трасс стоит гораздо дороже; вид из окна – панорамные виды на горы существенно повышают цену объекта;

– панорамные виды на горы существенно повышают цену объекта; уровень инфраструктуры – наличие ресторанов, торговых центров, SPA-комплексов влияет на стоимость;

– наличие ресторанов, торговых центров, SPA-комплексов влияет на стоимость; состояние жилья – новые или отремонтированные квартиры продаются значительно дороже, чем нуждающиеся в обновлении.

Рост стоимости недвижимости в Буковеле делает этот регион привлекательным для инвесторов. Окупаемость жилья здесь является одной из самых высоких в Украине благодаря активному туристическому потоку. Сезонность влияет на доходы: зимой арендные ставки могут быть в несколько раз выше летом.

Основатель группы компаний RITM Александр Лахтионов отмечает, что благодаря стабильной популярности Буковеля цены на недвижимость будут расти. Покупка жилья здесь может обеспечить стабильный доход от аренды или выгодную перепродажу в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в случае установления мира в Украине стоимость аренды жилья в Киеве может возрасти на 15–20% в течение года, особенно для качественных новостроек в удобных районах. Это объясняется возвращением переселенцев в столицу, ограниченным предложением и повышенным спросом на комфортабельное жилье.

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