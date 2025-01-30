Золото еще никогда не стоило так дорого: цена металла побила исторический рекорд

Мировые цены на золото на торгах 30 января установили новый исторический рекорд, превысив в моменте $2824 за тройскую унцию. В пересчете на цену за килограмм это $91 096, или около 3,8 млн грн.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Reuters. Рекордный рост произошел на фоне роста спроса на "безопасные" активы, к которым традиционно относится золото. Причиной стали угрозы введения новых торговых тарифов со стороны США.

"Мы наблюдаем острую неопределенность и тревогу по поводу новой политики администрации Дональда Трампа в области торговли и внешней политики... Цены на золото и серебро сейчас имеют тенденцию к росту", – отметил старший рыночный аналитик Kitco Metals Джим Вайкофф.

Так, спотовое серебро выросло в цене на 2,2% до 31,48 долл. за унцию. Платина прибавила 2,1%, до 965,95 долл., а палладий подорожал на 2,3%, до 984,5 долл.

Речь идет о последствиях заявления Белого дома, что Трамп планирует ввести новые пошлины для Мексикы и Канады, а также рассмотреть торговые ограничения в отношении Китая. На этом фоне доллар упал на 0,2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США рухнула до самого низкого уровня более чем за месяц.

"Золото сияет как актив-убежище. Инвесторы ищут убежище, чтобы пережить бурю непредсказуемости", – объяснила Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года США и Великобритания ввели санкции против незаконной торговли российским золотом, которая финансирует войну в Украине. Санкции были направлены на ликвидацию глобальной сети контрабанды и отмывания денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!