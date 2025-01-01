Как пересчитали зарплаты в Украине: кому будут платить вдвое больше

В Украине за год средняя заработная плата выросла на 22% до 22,5 тыс. грн. При этом вдвое выросла заработная плата у ортодонта. Если еще год назад такой специалист в среднем получал 25 тыс. грн, то по состоянию на конец декабря 2025 – 50 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Так, в перечень специальностей, в которых больше выросли зарплаты, также попали кредитный эксперт (зарплата за год выросла на 57%), инструктор в автошколу (рост на 56%), теплотехник (зарплата также выросла на 56%).

Ортодонт – 50 000 грн (+100%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Теплотехник – 35 000 грн (+56%)

Управляющий сети магазинов – 30 000 грн (+50%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Продюсер – 42 500 грн (+49%)

Начальник транспортного отдела – 42 500 грн (+47%)

Оценщик – 23 300 грн (+46%)

Плиточник – 40 000 грн (+45%)

Электронщик – 32 500 грн (+44%)

Укладчик плитки – 32 500 грн (+44%)

Средняя зарплата в Украине – 22 500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 182 747 вакансий, размещенных за последние 3 месяца. Самая популярная вакансия – продавец-консультант. Средняя зарплата для таких специалистов составляет 19 тысяч. грн. На втором месте – менеджер по продажам (30 тыс. грн), а на третьем – водитель (средняя зарплата составляет 29 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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