Женщина подбирает имя для детей за $30 тыс.: за что ей платят бешеные деньги

Американка создала довольно необычный бизнес, который, тем не менее, приносит ей значительные деньги. Она – профессиональный консультант по выбору детских имен, и ее индивидуальные услуги могут стоить до $30 000.

Видео дня

Как сообщает San Francisco Chronicle, на самом деле 37-летняя Тейлор Хамфри не планировала строить бизнес по подбору детских имен. Этой темой она заинтересовалась 10 лет назад – тогда это стало ее хобби, чтобы отвлечься от тяжелого периода в ее жизни.

$30 тысяч за имя для ребенка

Сейчас американка имеет более 100 тысяч подписчиков в TikTok и Instagram и помогла выбрать имена для более 500 детей. За ее услугами обращались даже различные селебрити и очень богатые люди. Стоимость услуг Гамфри зависит от уровня вовлеченности:

электронное письмо с персонализированными рекомендациями по именам – $200;

VIP-пакет, предусматривающий "услуги высшего уровня" – $10 тыс;

за $30 тыс. можно приобрести многомесячную программу, включающую поддержку от профессиональных генеалогов и бренд-менеджеров, а также частые видеоконсультации.

Кроме того, за доплату она предлагает различные дополнительные услуги, в частности "кампанию бренд-строительства имени" и генеалогическое расследование для выявления старых семейных имен.

Почему люди обращаются за такими услугами?

Несмотря на немалые цены, у Тейлор Хамфри часто собирается очередь из клиентов из-за такого явления роста, как "сожаление об имени" (name regret). Исследования показали, что почти 10% женщин, родивших в 2024 году, хотели бы назвать своего ребенка иначе.

Чтобы удовлетворить таких требовательных клиентов, перед женщиной стоит нелегкая задача, поскольку предложенные ею имена должны быть:

необычными, но не странными;

простыми, но не банальными;

трендовыми, но не слишком модными.

Сама женщина признается, что часто чувствует себя не как консультант, а скорее как медиатор или терапевт для супругов, которые к ней обращаются, поскольку неспособность дать имя ребенку нередко приводит к значительным проблемам. Например, одна пара из-за этого не могла в течение недели заполнить свидетельство о рождении и выписаться из больницы, поэтому медицинский счет за роды превысил $300 тыс.

Впрочем в соцсетях женщина нередко сталкивается с высмеиванием ее работы. Но она с этим смирилась, поскольку понимает, что даже ее работа является важной и приносит пользу.

"Немного смущает, когда над тобой смеются в интернете. Но в то же время я думаю: "Ну, это действительно бессмысленно". Я зарабатываю на жизнь придумыванием детских имен", – признается Хамфри.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине также существуют довольно редкие профессии, о которых мало кто слышал. Впрочем, это не уменьшает важности такой работы, а некоторым из таких специалистов платят 20 тыс. грн в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!