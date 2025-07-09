Жара в поезде: как купить билет на "Укрзалізницю" с кондиционером и что должен знать каждый пассажир

Июль принес в Украину жару, а это значит, что граждане ищут спасения под вентиляторами и кондиционерами. Пассажиры "Укрзалізниці" также стремятся к комфорту, а потому могут заранее узнать, доступны ли для их путешествия билеты в вагон с системой кондиционирования.

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Для этого при заказе билета нужно искать отметку "снежинки" возле вагона. На сайте "Укрзалізниці" это выглядит так:

А в приложении отметка выглядит так:

Ранее в "Укрзалізнице" уже сообщали, что в целом кондиционерами обустроены более 1100 вагонов. В первую очередь, это фирменные поезда, такие как:

№92/91 Львов 0 Киев;

№106/105 Одесса 1 Киев;

№63/64 Харьков 2 Львов;

№12/11 Львов 3 Одесса;

№29/30 Киев 4 Ужгород;

№15/16 Харьков 5 Ясиня;

№17/18 Харьков 6 Ужгород.

Впрочем, если снежинки нет, пассажиров может ждать приятный сюрприз. Часть вагонов (по состоянию на 2024 год таких было 650) оборудована старыми системами, которые могут не справляться с охлаждением воздуха при максимальных температурах, поэтому их не маркируют "снежинкой".

Что еще следует знать пассажирам железной дороги

Вопрос комфортного проезда в "Укрзалізниці" стоит особенно остро для тех пассажиров, которые отправляются в длительные путешествия. Поэтому OBOZ.UA подготовил дополнительную информацию о системах кондиционирования в поездах:

каждое лето техники "Укрзалізниці" проводят проверку и сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции;

температурная норма в вагонах с кондиционированием должна колебаться в пределах 22-26℃;

стоимость билета в вагон не зависит от наличия или отсутствия кондиционирования (в отличие от длины маршрута, фирменности поезда, категории вагона и класса места);

(в отличие от длины маршрута, фирменности поезда, категории вагона и класса места); наличие кондиционера при онлайн-покупке начали указывать в 2018 году ;

; система кондиционирования начинает работать через 20 минут после отправления поезда , а полную мощность набирает, когда поезд движется со скоростью более 40 км/ч;

, а полную мощность набирает, когда поезд движется со скоростью более 40 км/ч; в 22 международных вагонах установили аккумуляторы увеличенной емкости, которые позволяют поддерживать комфортную температуру даже во время длительных стоянок, а в ближайшее время такими аккумуляторами обустроят еще 23 вагонов международного направления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине создали первый полностью инклюзивный вагон, предназначенный для безбарьерных путешествий пассажиров на креслах колесных. Он оборудован подъемником, надписи шрифтом Брайля, увеличенную ширину дверей и коридора, крупногабаритной уборной с душем.

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