Первый в Украине: "Укрзалізниця" показала единственный безбарьерный вагон. Фото

В Украине создали первый полностью инклюзивный вагон, предназначенный для безбарьерных путешествий пассажиров на креслах колесных. В "Укрзалізниці" уверяют, что он уже скоро выйдет на маршрут.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Такие вагоны были оборудованы специальным подъемником с возможностью нагрузки до 300 кг, а внутри они имеют спальные места с поручнями и пандусами.

Они включают 4 увеличенные купе, в которых могут разместиться по 2 пассажира с инвалидностью и 2 сопровождающих, то есть всего 8 человек с инвалидностью. Но при необходимости (например, если вагон не был забронирован для спецперевозок) такие купе можно переделать, чтобы они вмещали 6 пассажиров.

О людях с проблемами зрения также позаботились – все надписи в вагоне продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, он имеет такие инклюзивные решения:

увеличена ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;

для свободного передвижения на кресле колесном; контрастная маркировка ;

; крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;

с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями; индикатор занятости гардеробной;

индивидуальные розетки с USB и Type-C ;

; места с возможностью регулировки угла наклона спинки;

отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира;

видеонаблюдение в отдельных зонах вагона.

Как отметили в самой компании, такой вагон является экспериментальным и будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов. Заказать его можно будет на сайте или в приложении "Укрзалізниці".

Модернизация такого вагона длилась 3 месяца и включала консультации с организациями, специализирующимися на помощи людям с инвалидностью. Все работы были полностью выполнены специалистами железной дороги на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. В общем вагонный парк "Укрзалізниці" включает уже 54 инклюзивных вагона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці", курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок, проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестнице стало легче выбираться на верхние полки.

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