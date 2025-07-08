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Первый в Украине: "Укрзалізниця" показала единственный безбарьерный вагон. Фото

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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В Украине создали единственный полностью инклюзивный вагон

В Украине создали первый полностью инклюзивный вагон, предназначенный для безбарьерных путешествий пассажиров на креслах колесных. В "Укрзалізниці" уверяют, что он уже скоро выйдет на маршрут.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Такие вагоны были оборудованы специальным подъемником с возможностью нагрузки до 300 кг, а внутри они имеют спальные места с поручнями и пандусами.

Они включают 4 увеличенные купе, в которых могут разместиться по 2 пассажира с инвалидностью и 2 сопровождающих, то есть всего 8 человек с инвалидностью. Но при необходимости (например, если вагон не был забронирован для спецперевозок) такие купе можно переделать, чтобы они вмещали 6 пассажиров.

Каждый вагон рассчитан на 2 человек с инвалидностью и 2 сопровождающих
Вагоны могут быть переоборудованы под нужды пассажиров без инвалидности

О людях с проблемами зрения также позаботились – все надписи в вагоне продублированы шрифтом Брайля. Кроме того, он имеет такие инклюзивные решения:

  • увеличена ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;
  • контрастная маркировка;
  • крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;
  • индикатор занятости гардеробной;
  • индивидуальные розетки с USB и Type-C;
  • места с возможностью регулировки угла наклона спинки;
  • отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира;
  • видеонаблюдение в отдельных зонах вагона.
Вагон оборудован подъемником, максимальная нагрузка – до 300 кг.
Вагон имеет расширенные коридоры

Как отметили в самой компании, такой вагон является экспериментальным и будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов. Заказать его можно будет на сайте или в приложении "Укрзалізниці".

Проводник вагона УЗ
План-схема безбарьерного вагона

Модернизация такого вагона длилась 3 месяца и включала консультации с организациями, специализирующимися на помощи людям с инвалидностью. Все работы были полностью выполнены специалистами железной дороги на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. В общем вагонный парк "Укрзалізниці" включает уже 54 инклюзивных вагона.

Полностью инклюзивный вагон
Все надписи дублируются на жестовом языке

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці", курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок, проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестнице стало легче выбираться на верхние полки.

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