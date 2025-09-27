Зеленский рассказал об "усилении зарплаты" военным: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "усиление" заработной платы украинским военным во время возможного прекращения огня – часть гарантий безопасности. При том бюджетных средств Украины на зарплаты военных не будет хватать, поэтому сейчас с европейскими партнерами обсуждается возможность финансирования зарплат военным.

Об этом заявил во время брифинга президент Владимир Зеленский 27 сентября. Отметим, сейчас запрещено финансировать зарплаты военных за счет средств, которые поступают от европейских партнеров.

"Мы говорили о первом пункте гарантов безопасности Украины. Это наша армия. Предполагается усиление заработной платы. По усилению заработной платы во время ceasefire (прекращение огня, – Ред.), во время, когда есть присутствие соответственно наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины. В это время нужно финансировать нашу армию", – объяснил президент.

Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество военных. Вопрос дополнительного денег для заработной платы воинов "поднимается и уже понимается нашими европейскими партнерами", добавил президент.

Отметим, председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа во время презентации проекта бюджета на 2026 год заявила, что более половины расходов – около 45% –– это запланированное денежное обеспечение военнослужащих. Рекордные 955 млрд грн (1/3 всех средств на оборону) планируется направить на закупку и производство вооружения.

"В следующем году мы будем отдавать каждую заработанную и одолженную в Украине гривну на нужды нацбезопасности и обороны, потому что сейчас международные партнеры не позволяют нам использовать деньги, которые они дают в бюджет, на закупки оружия (кроме гранта Великобритании) и денежное обеспечение военнослужащих", – говорится в заявлении Пидласой.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

