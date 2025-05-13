Зарплаты украинцам пересчитали: сколько теперь платят и в чем главная проблема

В Украине средняя заработная плата продолжает стремительно расти, несмотря на полномасштабную войну. Темпы пересчета заработных плат в том числе компенсируют уровень инфляции. Работодатели на фоне дефицита кадров также вынуждены менять условия и требования к кандидатам: все больше вакансий открывают для новичков, особые условия создают для ветеранов, а также привлекают к работе пенсионеров.

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О том, сколько платят украинцам, как менялась заработная плата за последний год и у кого быстрее всего растут доходы, читайте в материале OBOZ.UA.

Как пересчитали зарплаты в Украине: ситуация с вакансиями также изменилась

"С начала 2025 года сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн", – отмечают аналитики work.ua. При этом быстрее всего растут зарплаты в сферах "транспорт и автобизнес" (за месяц на 8%, до 35 тыс. грн), "продажи, закупки" (в месяц на 5%, до 32,5 тыс. грн) и "юриспруденция" (в месяц на 5%, до 25 тыс. грн).

По состоянию на 6 мая средняя зарплата в вакансиях составляет 22 123 грн (данные work.ua). Их конкуренты, аналитики rоbota.ua, зафиксировали среднюю зарплату по вакансиям на уровне 22 118 грн. Такое увеличение статистики на кадровых порталах показывает изменение заработных плат для новых сотрудников (ведь фиксируется изменение зарплат в вакансиях).

Работодатели вынуждены предлагать кандидатам больше, иначе находить новых сотрудников не удается. Национальный банк в своих отчетах также отмечает, что именно дефицит кадров является ключевым фактором увеличения заработных плат.

"Проблема нехватки работников хоть и смягчилась на фоне усилий предпринимателей по привлечению на рынок труда лиц, которые ранее были менее представленными на нем (студентов, людей пожилого возраста, ветеранов, людей с инвалидностью), но остается актуальной. Несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях восстановления экономики будут обусловливать дальнейшее повышение реальных зарплат (на 3-4% в год в 2025-2027 годах)", – говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном в конце апреля 2025-го.

Согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год возросла более чем на 20%. Повышение реальных зарплат демонстрирует показатель уже с учетом инфляции (то есть как растет покупательная способность зарплаты).

Аналитики отмечают еще одно кардинальное изменение на рынке. Еще недавно работодатели в первую очередь искали опытных специалистов, которые готовы сразу же приступить к выполнению своих обязанностей. Но сейчас половина открытых вакансий – для новичков.

"В апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 000 вакансий. Почти на половину из них работодатели готовы нанять человека без опыта. 25% предложений работы подходят для студентов. Компании как никогда открыты к новичкам", – объясняют аналитики.

Как и ранее, самой популярной вакансией остается продавец (продавец-консультант). И средняя зарплата для таких специалистов составляет 20 тыс. грн. При этом значительно меньше платят в маленьких населенных пунктах. Там заработки могут доходить до уровня минимальной зарплаты. Также есть большая разница в зарплатах и между областными центрами.

Например, согласно данным robota.ua, в Киеве средняя зарплата в вакансиях составляет 24,2 тыс. грн, в Харькове – 18,4 тыс. грн, во Львове – 19,1 тыс. грн, в Ужгороде – 19,9 тыс. грн, а в Сумах – всего лишь 13,5 тыс. грн. Кстати, до полномасштабной войны, в 2021-м, в Ужгороде было всего 4,6 тыс. активных вакансий. А в 2024-м эта цифра возросла более чем вдвое – до 10,2 тыс. Такой рост количества вакансий также отражает и статистику по росту зарплат. Если в мае 2021-го в среднем в Ужгороде зарабатывали около 8 тыс. грн, то в мае 2024-го – уже почти 20 тыс. грн.

В Ужгороде нет воздушных тревог, из-за удаленности от врага город считается наиболее защищенным. Поэтому здесь значительно возросло количество рабочих мест, открылись офисы компаний, производства и тому подобное.

Минималку заморозили, но изменения возможны в 2025-м

Средняя заработная плата могла бы расти значительно более высокими темпами за счет детенизации и увеличения наименьших заработных плат, если бы правительство не приняло решение заморозить минимальную заработную плату. В 2025-м она останется на уровне 2024-го – 8 тыс. грн.

Кстати, Национальный банк в своем прогнозе на 2026-й допустил, что минимальная заработная плата увеличится всего лишь на 370 грн. А по состоянию на 2027-й минималка, согласно предположению Нацбанка, вырастет до 8 950 грн. Этот прогноз не отражает планы Кабмина и построен на базе экспертных оценок.

В то же время Бюджетная декларация (она утверждена правительством и показывает официальные намерения Кабинета министров) предусматривает заморозку уровня минимальной зарплаты на три года. Александр Шубин, заместитель главы Федерации профсоюзов Украины, рассказывает OBOZ.UA: профсоюзы неоднократно обращались с просьбой пересмотреть бюджет и увеличить минималку. Такие обращения были и в прошлом, и в этом году. Сейчас профсоюзы вновь готовят расчеты со своим предложением по размеру минималки.

Страны ЕС, определяя уровень минимальной зарплаты, ориентируются на Директиву 2022/2041. В среднем страны ЕС стараются устанавливать минималку на уровне 50-60% средней зарплаты. То есть украинская минималка, чтобы соответствовать указанному уровню, должна быть как минимум на три тысячи гривен больше. Как говорится в данных Евростата, самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС в Болгарии – 551 евро. А самая большая в Люксембурге – 2 638 евро. Тогда как в Украине минимальная зарплата составляет всего лишь 182 евро.

В Украине, несмотря на полномасштабную войну, постепенно происходит восстановление экономики, а вместе с тем и рост количества вакансий на рынке труда и рост заработных плат. Несмотря на это, минимальную заработную плату не пересматривают.