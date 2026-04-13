Зарплаты пошли вверх: украинцам рассказали, кому стали гораздо больше платить в Польше

Больше всего в 2025 году в Польше повысили зарплаты диспетчеров транспортных перевозок – на 9,5%. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили, что кроме диспетчеров транспортных перевозок значительно зарплаты выросли также у таможенных брокеров – на 8%.

Также значительно выросла оплата труда менеджеров складов. Им стали платить больше на 6,7%.

В целом же, подчеркивается, высокая динамика средней зарплаты в логистике коррелируется с столь же значительными темпами прироста занятости. Т.е., там, где платят высокие зарплаты, нет проблем с рабочей силой.

"Этот сектор быстро развивается в Польше. Обеспечивают же это развитие временные работники. В том числе иностранные, которые способны оперативно закрывать сезонные потребности бизнеса в простой рабочей силе", – резюмировали аналитики.

Сколько платят в польской логистике

В то же время, рассказали специалисты, на начало 2026 года директора по цепям поставок в Польше зарабатывали до вычета налогов от 22 000 до 32 000 злотых (около 263 903 – 383 859 грн по актуальному курсу НБУ). А кроме того:

менеджеры складов – от 9 500 до 18 000 злотых (около 113 958 – 215 921 грн);

специалисты по логистике получали от 7 000 до 10 500 злотых (около 83 969 – 125 954 грн);

экспедиторы – от 6 000 до 9 500 злотых (около 71 974 – 113 958 грн);

работники складов – от 5 000 до 8 000 злотых (около 59 978 – 95 965 грн).

Польша будет конкурировать с Украиной за людей

В то же время, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, старение населения Польши не только ограничивает развитие местного рынка труда, но и формирует долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе. Одним же из ее источников может стать Украина.

При этом подчеркивается: для самой Украины это может перерасти в большую проблему. Ведь после завершения активных боевых действий она будет остро нуждаться в рабочих руках для своего восстановления.

"Украине нужно уже сейчас формировать стратегию возврата и удержания людей. Поскольку после войны капитал станет главным ресурсом для восстановления и экономического развития страны", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, работники физических профессий становятся все более затребованными в Польше. Вместе с тем, потребность в квалифицированном персонале в ряде отраслей сокращается. При этом сами поляки все менее охотно идут работать физически, а потому местный бизнес вынужден ориентироваться на иностранцев – и прежде всего, украинцев.

