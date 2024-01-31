Зарегистрированная в США Vorex LLC через суд заблокировала выполнение банковских гарантий перед 'Укргаздобычей'

Компания Vorex LLC, поставляющая в Украину стальные трубы различных производителей из Китая, требует в Хозяйственном суде города Киева признать гарантию банка "Глобус", изданную в пользу АО "Укргаздобыча", никчемной и не подлежащей исполнению.

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Об этом говорится в материалах суда.

Вместе с этим суд удовлетворил требование Vorex LLC, запретив банку "Глобус" производить любые выплаты в пользу АО "Укргаздобыча" по этой банковской гарантии.

Напомним, что банковскую гарантию №21620/32 от 07.07.2023 Vorex LLC подавал на тендер "Укргаздобыча" для обеспечения исполнения договора. Этим документом предоставлялась гарантия на общую сумму $767,901.

Согласно материалам суда, "Укргаздобыча" потребовала от банка "Глобус" взыскания гарантии из-за того, что Vorex LLC ненадлежаще выполняет свои договорные обязательства. Однако Vorex LLC считает, что эта банковская гарантия противоречит действующему законодательству (не может быть безусловной), а сам он выполняет свои обязательства по договору в полном объеме.

В то же время компания признает, что нарушила сроки выполнения договора с "Укргаздобычей", но объясняет это "исключительно наступлением форс-мажорных обстоятельств".

Однако, согласно заключенному договору, обстоятельствами непреодолимой силы могут считаться только те, которые "не существовали при подписании контракта и возникли по воле сторон". Следовательно, война в Украине, производственный цикл на китайских трубных заводах или задержки во время путешествия контейнеровозов из Китая в Европу не могут быть форс-мажором, на который ссылается Vorex LLC.

22 января Хозсуд Киева принял исковое заявление Vorex LLC к рассмотрению и открыл производство по этому делу.

Кроме того, суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика – Акционерное общество "Укргаздобыча".

Как сообщалось ранее, по подсчетам издания "Наши деньги", в настоящее время портфель заказов Vorex в Украине составляет 5,61 млрд грн.

В частности, начиная с конца 2022 года, Vorex выиграл 12 тендеров "Укргаздобычи" на общую сумму более 4,3 млрд грн на поставку китайских труб различного сортамента.

В тендерной документации каждого из этих тендеров фигурировала банковская гарантия, позволявшая "Укргаздобыче" в случае ненадлежащего исполнения договоров взыскать с банка-гаранта финансовые средства.