Запуск системы еАкциз в Украине планируют отложить до 2027 года: что это означает для покупателей

Запуск системы еАкциз планируется перенести с ноября 2026 года на 1 июля 2027 года, чтобы производители и продавцы алкоголя и табака успели полностью подготовиться к новым правилам. За это время бизнес сможет протестировать систему и избежать возможных технических сбоев, а покупатели и в дальнейшем будут пользоваться привычным порядком продажи подакцизных товаров до официального старта реформы.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Там подчеркивают, что реформа не отменяется, а лишь переносится, чтобы избежать технических проблем после запуска.

Что это означает

Перенос запуска означает, что бизнес фактически получит именно то, о чем просил в последние месяцы, – дополнительное время для подготовки. Компании смогут более спокойно протестировать свои ИТ-системы, завершить интеграцию с государственной платформой, обучить персонал и адаптировать внутренние процессы.

В Минцифры считают, что такой подход позволит сделать запуск более стабильным и избежать перебоев в работе производителей, импортеров и торговых сетей. В то же время подготовка к работе с еАкцизом начнется уже сейчас.

Предприятия, которые уже тестируют систему, заявили, что до ноября 2026 года не успеют полностью интегрировать свои учетные системы и проверить работу нового программного обеспечения. Именно поэтому бизнес обратился с просьбой перенести обязательный запуск еАкциза. Министерство цифровой трансформации поддержало этот запрос.

В Европейской бизнес-ассоциации отмечают, что дополнительное время позволит устранить технические недочеты, провести полноценное тестирование и сделать переход на новую систему максимально предсказуемым без рисков для работы предприятий и государственного бюджета.

Что такое еАкциз

еАкциз – это государственная цифровая система контроля за оборотом подакцизной продукции, которая постепенно заменит бумажные акцизные марки. Новые электронные марки будут использоваться для:

алкогольных напитков;

табачных изделий;

жидкостей для электронных сигарет.

На каждую бутылку алкоголя, пачку сигарет или другую подакцизную продукцию будет наноситься специальный DataMatrix-код с уникальным идентификатором. Он позволит отслеживать товар на всех этапах — от производства или импорта до продажи конечному покупателю. Код будет содержать электронную акцизную марку и информацию, которую можно будет проверить с помощью специальных сервисов.

Как будет работать новая система

Маркировку будут осуществлять производители или импортеры еще до того, как товар поступит в продажу. Электронная марка будет наноситься таким образом, чтобы ее невозможно было отклеить или повторно использовать без повреждения упаковки.

Помимо индивидуальных кодов, система предусматривает нанесение групповых идентификаторов на транспортную упаковку, что позволит контролировать перемещение продукции между производителями, складами, дистрибьюторами и магазинами. Для потребителей также планируется реализовать возможность проверки легальности товара путем сканирования кода.

Основная цель реформы — сделать рынок подакцизной продукции максимально прозрачным. Ожидается , что система поможет:

сократить оборот контрафактного алкоголя и табака;

бороться с нелегальным производством;

упростить контроль за уплатой акцизного налога;

увеличить поступления в государственный бюджет;

обеспечить полную прослеживаемость продукции.

Подготовка продолжается

Несмотря на возможную отсрочку запуска, тестирование системы уже проводится. В настоящее время работает тестовая среда для интеграции учетных систем предприятий с еАкцизом, функционирует CRM-система технической поддержки, а также продолжается второй этап тестирования с участием крупных производителей и торговых сетей.

Кроме того, разработчики уже выпустили обновленную версию системы со стабильным API и завершают подготовку офлайн-приложения, которое после финального тестирования передадут бизнесу. В Минцифры также совместно с представителями бизнеса готовят пошаговую дорожную карту внедрения системы — от регистрации предприятий и тестирования до полноценного перехода на новый формат работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается повышение цен на сигареты примерно на 6%. В среднем пачка может подорожать на 8 гривен — с 134,6 до 142,7 гривен. Это вызвано новым коэффициентом, который будет умножаться на акцизный налог.

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