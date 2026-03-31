С апреля в Украине подорожают сигареты: на сколько поднимется цена

С 1 апреля 2026 года в Украине ожидается повышение цен на сигареты примерно на 6%. В среднем пачка может подорожать на 8 гривен – со 134,6 до 142,7 гривен. Это вызвано новым коэффициентом, который будет умножаться к акцизному налогу.

Видео дня

Этот множитель будет применяться ко всем табачным изделиям, процент акциза которых за 2025 год был ниже 60%. В предыдущем году процентная доля акцизного налога в цене сигарет составляла 58,8%. Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС) Украины.

Итак, с 1 апреля до 31 декабря 2026 года коэффициент 1,1 обязаны применять производители и импортеры табачных изделий по кодам УКТ ВЭД (украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности):

2402 20 90 10– сигареты без фильтра;

2402 20 90 90 20 –сигареты с фильтром.

Сейчас средняя цена на пачку сигарет (20 штук) с фильтром среднего класса составляет 134,6 гривны, по данным Государственной службы статистики. Если добавить коэффициент 1,1 к процентной ставке налога, цена составит примерно 142,7 гривны. Конечно, точные цены будут зависеть от производителя и бренда сигарет.

Чем вызвано увеличение цен

В 2026 году в Украине ожидалось умеренное подорожание сигарет из-за планового повышения акцизов. По оценкам, цена должна была вырасти примерно на 2-3,5 грн за пачку, в зависимости от бренда и сегмента.

Это повышение является частью долгосрочной государственной политики – Украина постепенно приводит акцизы на табак к европейским стандартам. Ранее планировалось сделать это быстрее, но из-за войны темпы повышения замедлили, и процесс растянули до 2029 года.

В то же время общая тенденция – стабильный рост цен. Главная цель такого подорожания – не только наполнение бюджета, но и уменьшение количества курильщиков, что соответствует практике стран ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!