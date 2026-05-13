Заправляли "бодягу": в Украине будут судить организаторов сети подпольных АЗС

В Кривом Роге разоблачили и остановили деятельность трех подпольных АЗС. Они были самовольно обустроены и продавали топливо сомнительного качества. Сейчас три уголовных дела направлены в суд. Фигурантами дел являются мужчина и две женщины, они признали свою вину. Максимально им грозит штраф в размере до 170 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Так, следствием было установлено, что три подпольные АЗС действовали в разных районах города.

Заправки работали без необходимых разрешительных документов и лицензий на торговлю подакцизными товарами. Горючее закупали без документов о его происхождении и сертификатов качества, а реализовывали за наличные без использования систем фиксации продажи (кассовых аппаратов или фискальных регистраторов) и без выдачи чеков.

Каждая из незаконных АЗС функционировала всего несколько месяцев. Во время проведения санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли более:

10 тыс. литров бензина;

5,8 тыс. литров дизельного топлива.

Также были демонтированы резервуары для хранения горючего и топливораздаточные колонки.

Фигуранты дел – мужчина и две женщины. Подозреваемые признали свою вину и добровольно перечислили по 100 тыс. грн благотворительных взносов на поддержку Вооруженных сил Украины.

Они получили подозрения по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров. Эта сттаття предусматривает ответственность в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Процессуальное руководство в уголовных производствах осуществляет Полтавская областная прокуратура. Досудебное расследование завершили детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области.

