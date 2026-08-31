Запрашивать деньги можно будет одним кликом: Monobank запустил новую функцию в приложении

Monobank запустил в детском приложении кнопку "Попросить деньги", ребенок указывает сумму и может добавить пояснение, после чего родители получают уведомление и решают, перечислять ли средства или отказать. На ответ родителям дается 24 часа, а для детей установлено ограничение — не более пяти запросов на деньги в день.

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Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Юный пользователь может указать необходимую сумму и кратко объяснить, зачем ему нужны средства, после чего мама или папа получат соответствующее уведомление.

Как теперь ребенок может попросить деньги

В детском приложении Monobank появилась отдельная кнопка "Попросить деньги". Механика максимально проста, ребенку нужно:

открыть соответствующий раздел в приложении;

нажать кнопку для запроса средств;

указать необходимую сумму;

по желанию добавить комментарий и объяснить, на что нужны деньги;

отправить запрос одному из родителей.

После этого отец или мать получает уведомление о просьбе. Таким образом, вместо устной просьбы вроде "Можно мне деньги на...?" ребенок может сформировать конкретный запрос в приложении.

Что может сделать один из родителей

После получения запроса родители самостоятельно решают, переводить ли средства. Они могут согласиться и сразу перевести указанную сумму или же отклонить просьбу.

На принятие решения отводится 24 часа. Если родители не отреагируют в течение этого времени, запрос теряет актуальность. То есть функция не предусматривает автоматического списания денег со счета родителей. Именно взрослый решает, удовлетворить ли просьбу ребенка и какую сумму фактически перечислить.

Разработчики предусмотрели и определенные меры предосторожности, чтобы новой возможностью не начали злоупотреблять. В частности, ребенок может отправлять не более пяти запросов на деньги в день.

Постоянно отправлять родителям новые просьбы в течение дня не получится. Ограничение призвано сделать функцию именно инструментом для отдельных финансовых нужд, а не способом регулярно напоминать о желании получить деньги.

Детскую платежную карту в Украине можно оформить для ребенка уже с 6 лет. На этом этапе карта привязана к счету одного из родителей или опекуна.

В то же время по достижении 14 лет подросток уже может самостоятельно открыть текущий счет на свое имя в соответствии с условиями, предусмотренными банком и законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять фотографии чеков, квитанций или других документов непосредственно к банковским транзакциям. Отмечается, что это поможет не потерять подтверждение покупки, быстро находить нужные чеки и удобнее контролировать собственные расходы.

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