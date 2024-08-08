Западные компании годами помогали России обходить санкции: раскрыта новая схема

Несмотря на санкции и продолжающиеся попытки обрушить экономику России, западные компании продолжают страховать танкеры, на которых страна-агрессор экспортирует свою нефть. Оказалось, что они опираются только на письма, в котором российские компании могут наврать о соблюдении санкций.

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Как сообщает Reuters, западные страховые компании покрывали страховые риски для танкеров с российской нефтью после того, как G7 установили на нее "потолок" цен. В 2022 году, чтобы ударить по способности России финансировать войну против Украины, западным страховщикам и судам позволили участвовать в торговле российской нефтью, только если она продается по цене ниже 60$/бар.

Несмотря на это, в РФ запретили нефтегазовым компаниям придерживаться ограничения и продолжили продавать сырье через свои порты на Балтийском море в Азию. Средняя цена нефти при этом составила 69,4$/бар.

Всего западные страховщики заключили контракты с 10 российскими танкерами: одно судно застраховала Gard (Норвегия) и еще два – American Club (США) и West of England (Люксембург). Известно, что они страховали Gioiosa и Orion I, которые в начале 2024 года доставили нефть "Роснефти" в Китай.

В American Club утверждают, что при предоставлении покрытия для Gioiosa не имели доступа к информации о цене за нефть. А представители Gard утверждают, что полагались на подтверждение ценового ограничения и проверяли дополнительные источники данных и информации.

Страховые компании подчеркнули, что принимают решения о том, какие торговые суда страховать, опираясь на письма операторов грузоперевозок касательно законности работы и соответствия западным санкциям. Вопросы журналистов относительно ограничения переадресовали в Международную группу (IG) клубов P&I, которая обеспечивает страхование 90% мирового флота.

Как раньше сообщал OBOZ.UA, России удалось перенаправить экспорт нефти в Индию и Китай, что позволило ей увеличить доходы от нефти и газа в июне более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, до 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов). Это свидетельствует об эффективности российской стратегии обхода западных санкций.

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