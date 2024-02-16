Запад положительно воспримет разрешение на покупку валюты украинскими компаниями для расчетов по кредитам, – Сазонов

Разрешение Национального банка Украины на покупку валюты украинскими компаниями для расчетов по кредитам будет положительно воспринято западными партнерами Украины.

Об этом заявил военный и политолог Кирилл Сазонов.

"Главное заключение из всей этой эпопеи из $60 млрд для Украины в Конгрессе США – это то, что нам нужно рассчитывать прежде всего на себя. Нам нужно самим достаточно зарабатывать, делать все, что нужно, экспортировать, привлекать частные кредиты и инвестиции. Никто за нас этого не сделает", – написал он.

Сазонов подчеркнул, что Украине нужно стать открытой и показать международному финансовому сообществу, что мы такие же, как и они. Также он отметил, что сейчас постепенно в экономику страны возвращается жизнь. Не так быстро, как бы этого хотелось, но те, кто принимают решения, знают, что делают.

"На днях правительство пошло на встречу украинскому бизнесу и попросило НБУ разрешить тем, кто привлекал западные кредиты, купить валюту для выплаты долгов и процентов по ним. Прекрасное решение, которое я уверен с радостью и одобрением, будет воспринято на мероприятии. Если мы платим за старыми" кредитами, значит, будем платить и за новыми", – подчеркнул Сазонов.

Политолог добавил, что дальше решение по Нацбанку. Сазонов напомнил, что руководство Нацбанка в 2022 году было признано лучшим в мире.

"Поэтому я уверен, что люди там знают, как правильно действовать", – подытожил он.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.