Закроются ли "Сильпо" и АТБ: в Минагро ответили, что будет с продуктами из-за ударов по складам

В Украине нет угрозы масштабного дефицита продуктов, а крупные сети, такие как "Сильпо" и АТБ, не имеют оснований прекращать работу из-за уничтожения части запасов и логистической инфраструктуры. В то же время из-за перестройки поставок в магазинах могут временно исчезать отдельные товары, а ассортимент может сократиться, хотя основные продукты останутся доступными.

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Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга, пишут СМИ. По словам министра, повреждение и уничтожение распределительных центров создают для торговых сетей серьезные логистические проблемы.

Речь идет не только о потере самих складских помещений, но и об уничтожении запасов товаров, которые должны были быть доставлены в магазины в разных регионах. В то же время Высоцкий не видит оснований полагать, что из-за этих атак крупные торговые сети не смогут продолжать работу.

Основная проблема сейчас заключается не в отсутствии продуктов как таковых, а в том, как быстро доставить их в конкретный магазин. Повреждение логистической инфраструктуры вынуждает компании перестраивать привычные маршруты поставок.

Вместо централизованной доставки через крупные распределительные центры бизнесу приходится использовать альтернативные схемы, в частности максимально прямую доставку от производителя или поставщика к торговой точке. Именно из-за этого в отдельных магазинах могут возникать временные проблемы с наличием определенных товаров.

Продуктов в Украине достаточно

Одним из ключевых заверений Минагрополитики стало то, что Украина располагает достаточными производственными мощностями для обеспечения внутреннего рынка основными продуктами. По словам Высоцкого, производства в стране достаточно, чтобы обеспечивать внутреннее потребление по базовым категориям продуктов. Поэтому нынешние проблемы с поставками не стоит воспринимать как начало масштабного продовольственного дефицита.

Несмотря на отсутствие угрозы физического дефицита продуктов, украинцев могут ожидать изменения в привычном ассортименте. Министр прямо признал, что выбор товаров в магазинах на время может сократиться. Покупатели могут не найти конкретную торговую марку или определённый вид продукции, который ранее регулярно присутствовал на полках.

Например, если ранее тот или иной товар централизованно распределялся со склада по десяткам или сотням магазинов, после повреждения такого центра компании необходимо найти альтернативный источник продукции, организовать транспортировку и наладить новый маршрут. Поэтому перебои могут носить локальный и временный характер.

Какие именно продукты могут исчезать с полок

Определить одну конкретную категорию товаров, которая пострадала больше всего, пока невозможно. По словам Высоцкого, в распределительных центрах хранилась продукция различного типа. Отмечается, что это могли быть как товары с длительным сроком хранения, в частности вода, так и скоропортящаяся продукция.

Из-за этого последствия атак могут различаться в зависимости от конкретной торговой сети, региона и магазина. В одних местах покупатели могут временно не найти определенных напитков или бакалейных товаров, в других — может возникнуть дефицит отдельных категорий свежих продуктов. В то же время ситуация может быстро меняться по мере того, как компании перестраивают логистику.

Торговым сетям приходится перестраивать логистику

Атаки на распределительные центры создают проблему, выходящую далеко за пределы одного предприятия. Крупный склад фактически является центральным звеном между производителями, импортерами и магазинами. Когда такое звено повреждено или уничтожено, сети вынуждены оперативно искать другие решения.

Одним из вариантов становится прямая доставка. То есть продукция может доставляться не через крупный центральный склад, а напрямую от производителя или другого поставщика в конкретный магазин. Отмечается, что это позволяет продолжать торговлю, но в то же время может быть дороже и сложнее с точки зрения организации перевозок.

Кроме того, для разных регионов приходится формировать новые маршруты и перераспределять имеющиеся запасы. Именно поэтому после масштабных атак возможны краткосрочные перебои даже с товарами, которые в Украине производятся в достаточных объемах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за постоянных ракетных ударов со стороны России ряд крупных украинских компаний оказался в критическом состоянии и на грани остановки работы. В частности, речь идет о таких гигантах рынка, как "Новая почта", Rozetka и "Эпицентр".

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