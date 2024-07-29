Задержки большие: поезда на популярных маршрутах опаздывают

Вечером 29 июля сразу 3 украинских поезда опаздывают больше чем на полчаса. При этом 1 из них – международный.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что опаздывают поезда:

№39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1, ожидаемая задержка составляет 1 час 17 минут;

№705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс., на 39 минут;

№771/772 Киев-Пасс. – Хмельницкий, на 33 минуты.

Таким образом, поезд №39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 предварительно придет на конечную станцию 30 июля в в 10:19. А кроме того:

поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. – 29 июля в 20:26;

поезд №771/772 Киев-Пасс. – Хмельницкий – 29 июля в 21:02.

В Украине запустили новый поезд

Ранее же "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Одессой. Он будет курсировать в июле и августе. Даты рейсов:

30 июля;

1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа.

Отправление из Киева – в 6:03. Прибытие в Одессу – в 13:34.

Из Одессы будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев – в 21:54.

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение "Укрзалізниці". Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.

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