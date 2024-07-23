В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Одессой. В первый рейс он отправиться 24 июля и будет курсировать будет через день. Поезд будет дневным – т.е. на конечную станцию будет приходить в день отправки.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, "что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами".
"Добавляем места в Одессу в пиковый сезон перевозок. Две недели назад мы запустили Интерсити №761/762 по маршруту Киев – Одесса: за это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсы в Одессу, гибко оперируя по подвижному составу железной дороги", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда Киев – Одесса
Поезд будет будет курсировать в июле и августе. Даты рейсов:
- 24, 30 июля;
- 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа.
Отправление из Киева – в 6:03. Прибытие в Одессу – в 13:34.
Из Одессы будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев – в 21:54.
Сколько стоят билеты
На рейс 30 июля из Киева в Одессу билеты продаются в вагоны 1 и 2 класса. Цены:
- 1 класс – 845 грн;
- 2 класс – 434 грн.
На обратный рейс билеты продают также в вагоны 1 и 2 класса. Стоят они столько же.
Где купить билеты
Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на сайте;
- в чат-боте;
- в кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.
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