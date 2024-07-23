В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Одессой. В первый рейс он отправиться 24 июля и будет курсировать будет через день. Поезд будет дневным – т.е. на конечную станцию будет приходить в день отправки.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, "что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами".

"Добавляем места в Одессу в пиковый сезон перевозок. Две недели назад мы запустили Интерсити №761/762 по маршруту Киев – Одесса: за это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсы в Одессу, гибко оперируя по подвижному составу железной дороги", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда Киев – Одесса

Поезд будет будет курсировать в июле и августе. Даты рейсов:

24, 30 июля;

1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа.

Отправление из Киева – в 6:03. Прибытие в Одессу – в 13:34.

Из Одессы будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев – в 21:54.

Сколько стоят билеты

На рейс 30 июля из Киева в Одессу билеты продаются в вагоны 1 и 2 класса. Цены:

1 класс – 845 грн;

2 класс – 434 грн.

На обратный рейс билеты продают также в вагоны 1 и 2 класса. Стоят они столько же.

Где купить билеты

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!