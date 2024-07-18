Задержка большая: популярный поезд сильно опаздывает

Вечером 18 июля поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. идет с большим опозданием. Согласно же расписанию на конечную станцию он должен прийти в 19:57.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что предварительно поезд опоздает на 2 часа 24 минуты.

Таким образом, предварительно, в Киев он придет в 22:21.

Как быстро приобрести билет на популярный поезд

В то же время, для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение Укрзалізниці. Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.

Приложение дает возможность проверить наличие билетов в реальном времени. Что позволяет быстро реагировать на появление свободных мест.

Если нужный билет на желаемую дату отсутствует, воспользуйтесь сервисом мониторинга билетов, который был запущен несколько месяцев назад и уже работает на полную мощность. Данный сервис предлагает две опции:

автовыкуп билета – позволяет автоматически выкупить билет в случае его появления даже ночью;

сообщение о наличии билета – позволяет получать сообщения о появлении билета, чтобы вы могли быстро его приобрести.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.

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