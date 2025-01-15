За последние недели более 110 тысяч украинцев перенесли свои номера на lifecell

Рекордное количество заявок на перенос номеров в lifecell зафиксировано в декабре 2024, этот поток не утихает и в начале этого года. Более 110 тысяч абонентов за этот период уже стали абонентами этого оператора с сохранением своего старого номера, а за время действия услуги MNP количество портаций в пользу lifecell превысило 550 тысяч.

В компании говорят, что одна из причин такого повышенного спроса – акционное предложение "сТОП-цена" от lifecell, позволяющее зафиксировать цену определенных акционных тарифных планов до конца 2025 года. То есть стоимость акционного тарифа в этот период точно не будет расти – это становится преимуществом для тех, кто хочет экономить на связи.

Представители lifecell также объясняют выбор абонентов работой компании на усиление энергостойкости сети. В условиях отключения света в результате обстрелов и перегрузок энергосистемы Украины всем важно оставаться на связи. И lifecell целенаправленно работает над тем, чтобы оборудование оператора имело автономное питание даже при обесточивании. Следовательно компания активно устанавливает на свои базовые станции по всей стране новые современные литиевые батареи. Осенью закупили почти 33 тысяч батарей (48V, 100 ампер*ч), которые партиями прибывают в Украину с конца декабря и сразу же развозятся в разные регионы и устанавливаются на объектах компании. Это системная работа lifecell, направленная на реализацию стратегической цели – обеспечить возможность держать связь до 10 часов и дольше на автономных источниках питания. Стратегией компания работает давно – ранее специалисты оператора уже установили 15 тысяч подобных литиевых батарей на оборудовании в разных уголках страны.

Как перенести свой номер в lifecell на условиях акции "сТОП-цена", чтобы экономить на связи до конца 2025 года?

Чтобы принять участие в акции необходимо:

Перенести номер в сеть lifecell с помощью услуги MNP в течение периода действия акции.

Выбрать тарифный план, участвующий в акции "сТОП-ЦЕНА" ("Свободный Лайф" или "Мощный").

К примеру, национальный тариф "Свободный Лайф" всего за 180 грн/4 недели (при переносе номера), который предлагает безлимитный интернет и 1600 мин на все номера, а после их использования – безлимитные разговоры в сети lifecell.

Воспользоваться акцией "сТОП-цена" можно до 31 января 2025 года (включительно). Стоимость тарифного плана будет зафиксирована на дату переноса номера. Подробнее обо всех условиях акции можно узнать здесь.

Перейти к lifecell со своим номером, то есть, чтобы все цифры вместе с кодом оператора оставались без изменений, можно уже на следующий день после подачи заявки. Пошаговая инструкция размещена на сайте оператора. Заявки принимают в магазинах или на сайте онлайн.

Ранее сообщалось, что в начале января lifecell запустил новый тариф "Лайфсет М", который является одним из наиболее выгодных комплексных предложений на рынке Украины. Его стоимость всего 175 грн/4 недели за пользование сразу тремя услугами: мобильной связью, домашним интернетом и телевидение.