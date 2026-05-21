За неделю цены взлетели на треть: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

В Украине взлетели цены на морковь – на фоне стремительного сокращения запасов овоща в стране его стоимость за неделю выросла на треть. Кроме того, это привело к дефициту качественных корнеплодов на внутреннем рынке – сейчас средняя цена в супермаркетах составляет 39,27 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit. Аналитики утверждают о настоящей охоте на морковь урожая 2025 года, тогда как хранилища местных хозяйств стремительно пустеют.

Почему дорожает морковь

Очередной скачок ценников участники рынка связывают с тем, что крупные оптовые компании и розничные сети супермаркетов резко активизировали закупки. Они пытаются перехватить последние партии товара, но предложения от местных аграриев катастрофически мало.

В сложившейся ситуации текущая цена за килограмм прошлогодней моркови сейчас составляет от 13 до 20 гривен. Этот показатель в среднем на 34% выше, чем в конце прошлой рабочей недели, но в то же время на 56% меньше, чем в этот же период прошлого года.

Большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что морковь продолжит дорожать и в дальнейшем, ведь альтернативы старому урожаю на прилавках пока нет. Впрочем, следующие волны подорожания уже не будут такими стремительными, поскольку финансовый аппетит производителей будет сдерживаться покупательной способностью украинцев и ожиданием первых партий ранней летней моркови.

Цены в супермаркетах

Согласно данным"Минфин" средняя стоимость моркови в супермаркетах составляет 39,27 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны корнеплод продается по таким ценам:

Metro – 37,90 грн/кг;

Megamarket – 45,00 грн/кг;

Varus – 34,90 грн/кг;

Novus – 34,99 грн/кг;

"Фора" – 36,90 грн/кг;

Auchan – 34,90 грн/кг;

АТБ – 37,89 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине стремительно падают цены на нынешнюю белокочанную капусту. На фоне избытка предложения и слабого спроса за неделю стоимость овоща снизилась в среднем на 18%.

