Нельзя даже 1 кг: в Эфиопии ввели запрет на вывоз авиапассажиров популярного продукта

Власти Эфиопии запретили авиапассажирам вывозить из страны кофе в качестве багажа. При этом запрет распространяется даже на небольшие объемы в 1-2 кг. Точная причина пока неизвестна, однако вероятно, таким образом там хотят усилить таможенный контроль.

"Меня остановили при регистрации в аэропорту Боле и конфисковали кофе из багажа. Его было около 1-2 кг. У меня были только обжаренные зерна, но [у других людей] я видел много пластиковых пакетов с сырыми, необжаренными зернами, которые также были изъяты", – рассказал в столкнувшийся с ситуацией пользователь Reddit.

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Его слова подтвердили и другие люди – что позволяет говорить о массовом применении запретных норм. Впрочем, официальных объяснений от властей страны пока не последовало, а потому любые предположения о причинах таких действий являются лишь догадками.

"Это началось 3 дня назад (пост написан 25 сентября. – Ред.). Весь кофе конфискуют при проверке безопасности. Но, похоже, никто не знает официальной политики", – рассказывают столкнувшиеся с конфискацией кофе в Эфиопии.

Россия все переврала

В то же время некоторые росСМИ уже заявили, что Эфиопия объявила о полном экспортном бане кофе. В частности, там акцентируют, что запрет является тотальным.

Впрочем, этому поспособствовало паническое сообщение постольства РФ в Эфиопии. В котором отмечается, что вывоз продукта запрещен "в любом виде и любых количествах".

"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", – говорится в сообщении.

Также там, кстати, все же акцентируется, что речь идет именно о запрете для авиапассажиров. О чем, тем не менее, россМИ сказали вскользь.

Ключевой продукт для экономики

Хотя сельскохозяйственная продукция является наиболее важным экспортным товаром Эфиопии, кофе играет огромную роль в экономике страны. Что, собственно, объясняет пристальное внимание эфиопских влестей к вывозу продукта. Так:

в 2022 году на его долю пришлось более 34% от общего объема экспортных доходов Эфиопии;

на протяжении многих лет кофе приносил более 60% от общего объема экспортной выручки страны;

кофейная промышленность предоставляет возможности трудоустройства для более чем 15 млн человек.

Торговля элитным кофе в Эфиопии запрещена

В то же время, эфиопское законодательство запрещает торговлю элитным кофе на местном рынке. Причина – убытки от подделок и незаконной торговли продуктом.

"В течение предыдущего финансового года подделка и незаконная торговля кофе обошлись стране примерно в 13 млн долларов. Учитывая, что экономика Эфиопии сильно зависит от кофе, незаконная торговля, нарушения контрактов и подделка зерен являются постоянными проблемами, которые привели к значительным финансовым потерям", – рассказали в Ethiopian Business Review.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в начале лета 2023 года мировые цены на кофе обновили мировые рекорды. В частности,стоимость сорта Robusta на Лондонской бирже достигла 2815 долларов за тонну, что является самым высоким показателем с 2008 года, когда стартовали торги по кофейным контрактами.

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