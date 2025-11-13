За фигуранток из "пленок Миндича" внесли залог: 37 млн грн "нашлись" за день

Леся Устименко и Людмила Зорина, выступающие подозреваемыми по делу о многомиллиардной коррупции в"Энергоатоме", выйдут из СИЗО. За двух работниц "бэк-офиса по легализации денег" внесли 37 млн грн залога.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков, ссылаясь на свои источники в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Он считает, что следственный изолятор они покинут 13 или 14 ноября.

В ВАКС отметили, что на счет суда поступили назначенные следственным судьей суммы:

25 млн грн за Устименко;

12 млн грн за Зорину.

После освобождения из-под стражи на них возложат ряд обязательств. В случае нарушения таких требований залог конфискуют, а подозреваемых повторно арестуют:

прибывать по каждому требованию следователя;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Что о них известно

Леся Устименко и Людмила Зорина – частные предприниматели и двое из четырех сотрудников так называемого "бэк-офиса", который связывают с бывшим нардепом-предателем Андреем Деркачем, который в прошлом году сбежал из Украины, но сохранил влияние в некоторых кругах. Через офис могло быть отмыто около 100 млн долларов.

Они обе "работали" над легализацией "откатов", полученных от контрагентов "Энергоатома". По данным следствия, Зорина занималась учетом подконтрольных компаний, подготовкой документов и отчетности, контролем доверенностей и лично участвовала в легализации средств. Во время обысков у нее изъяли более $105 тыс., а также автомобиль стоимостью более 1 млн гривен.

В свою очередь в 2023 году Устименко приобрела паркоместа в доме в центре Киева, где действовал "бэк-офис". Также стало известно, что ее муж – вероятно, гражданин РФ, который регулярно ездил в Россию до 2015 года, когда получил гражданство Украины.

Подробности операции "Мидас"

В ноябре 2025 года в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Также OBOZ.UA сообщал, что некоторые фигуранты "пленок Миндича" напрямую связаны с компанией Fire Point. Это крупный подрядчик украинской армии, известный ударными БПЛА и разработкой ракеты "Фламинго", который заключил с государством контракты на $1 млрд, что составляет около 10% оборонных закупок Сил обороны в этом году.

