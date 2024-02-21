За двое суток ДТЭК вернул свет 3 тысячам семей, оказавшихся без электроэнергии из-за обстрелов

19 и 20 февраля энергетики ДТЭК вернули свет в 8 населенных пунктах прифронтовой Донбасса.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Из-за тяжелой ситуации в Донецкой области, которая связана с постоянными боевыми действиями, в области почти каждый день есть обесточивание электросетей из-за вражеских атак.

Несмотря на это, за последние двое суток энергетикам удалось вернуть электроэнергию в 8 населенных пунктов для почти 3 тысяч семей в Донецкой области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и делают это дальше.

Отмечается, что оккупанты продолжают разрушать энергосистему региона. В то же время энергетики ДТЭК не всегда имеют доступ к проведению работ из-за ситуации в безопасности в регионе. Они начинают работать только когда получают соответствующее разрешение от Вооруженных Сил Украины.

Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.