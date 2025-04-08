Ядовитый авокадо на полках магазинов: украинцев запугали опасным продуктом из Перу. Что произошло на самом деле

В Украине 8 апреля в соцсетях начали массово появляться сообщения о том, что в страну якобы попала партия ядовитых авокадо с тяжелым металлом кадмием. Однако эти данные являются фейком – никаких опасных продуктов из Перу через Нидерланды в Украину не завозили.

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Об этом официально сообщили в Госпродпотребслужбе. "Не подтверждена информация о ядовитом авокадо на полках магазинов", – говорится в сообщении.

Так, ряд анонимных пабликов запугивал украинцев опасным продуктом, ссылаясь на сообщение системы контроля за качеством продукции RASSF. В этом сообщении отмечалось, что в перуанском авокадо было зафиксировано превышение содержания кадмия в два раза, что определили в лаборатории в Нидерландах.

Также там указывалось, что об опасной партии предупредили украинскую сторону. Из этого в соцсетях сделали неправильный вывод, что авокадо "ввезли в Украину" и продукт с кадмием "оказался в магазинах".

"В Интернет сети широко распространяется информация относительно ядовитого авокадо, завезенного в Украину из Нидерландов (страна происхождения – Перу)... По информации RASFF, голландская сторона приняла решение не распространять опасную продукцию. В настоящее время партия авокадо утилизирована", – заявили в Госпротребслужбе.

Это уже не первый раз, когда паблики манипулятивно интерпретируют сообщения из системы RASSF. Обо всех подтвержденных случаях попадания в Украину опасных товаров эта система сигнализирует непосредственно Госпотребслужбе, а та публикует данные на своих официальных страницах. В случае отсутствия таких сообщений верить непроверенным данным из соцсетей нельзя.

К примеру, в феврале служба официально предупреждала о партии нитратных кабачков из Турции. Однако и они не успели попасть в магазины – продукция еще при ввозе была признана непригодной для потребления, а процедура утилизации состоялась под таможенным контролем.

Госпродпотребслужба тогда напомнила, что вся продукция, не соответствующая нормативным документам по безопасности, подлежит уничтожению. Украинское законодательство строго регулирует качество пищевых продуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, по официальным данным, в Украине продолжают выявлять фальсификат масла. В частности, в начале 2025 года Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщило об обнаружении запрещенного к обороту масла, доступного в продаже на площадках Prom, Rozetka и "Эпицентр".

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