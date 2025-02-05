В Украину завезли токсичные кабачки: где обнаружили ядовитую продукцию

В Киевской области обнаружили 810 кг турецких кабачков с превышенным содержанием нитратов, что делает их опасными для здоровья. Избыток нитратов в продуктах может вызвать интоксикацию, нарушение работы сердца и повышенный риск онкологических заболеваний.

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Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области. В ходе государственного контроля в свежих кабачках из Турции было зафиксировано превышение допустимого уровня нитратов.

Согласно законодательству эта продукция была признана непригодной для потребления. Процедура утилизации состоялась под таможенным контролем и с участием представителей:

Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины;

Государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства Бориспольского района;

Государственный инспектор отдела пограничного инспекционного контроля "Борисполь".

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые естественным путем содержатся в почве и растениях. В небольших количествах они безопасны, однако их переизбыток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Основные риски превышения нитратов:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

проблемы с пищеварением и интоксикацией организма;

ослабление иммунитета и повышенный риск онкозаболеваний.

Госпродпотребслужба отмечает, что вся продукция, не соответствующая нормативным документам по безопасности, подлежит уничтожению. Украинское законодательство строго регулирует качество пищевых продуктов. Госпродпотребслужба еще раз напоминает, что в Украине запрещена реализация пищевых продуктов, вредных для здоровья и непригодных для потребления. К некачественной и опасной продукции относится и не отвечающая требованиям:

нормативно правовых актов Украины;

нормативных документов безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды.

На фото, которые обнародовала Госпродслужба, можно увидеть ящики с задержанной продукцией и процесс ее утилизации. Однако финальный этап уничтожения турецких кабачков с нитратами остался за кадром.

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