В Украине массово продают фальсификат масла: озвучены легкие способы проверки

В Украине продолжают выявлять фальсификат масла. Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщило об обнаружении запрещенного к обороту масла, доступного в продаже на площадках Prom, Rozetka и Эпицентр.

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Как говорится в сообщении службы, после проведенного расследования выяснилось, что данное масло является фальсификатом, указан неправильный адрес предприятия. Еще до полномасштабной войны проверки подтверждали: большинство масла на украинском рынке – фальсификат. Чаще нарушение – добавление жиров растительного происхождения (в масле должны быть только молочные жиры).

Как проверить масло на натуральность?

Качественное масло должно полностью растворяться в горячей воде, окрашивая ее в молочный цвет. Кроме того, этот продукт при низких температурах должен "задубить", объясняют со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы на сайте одной из территориальных общин.

Также качественное сливочное масло , брошенное на разогретую сковороду, будет выделять приятный молочный аромат, образуя пенку.

Пищевым законодательством определены меры, которые могут применяться к операторам рынка в случае обнаружения фальсификата:

назначение штрафа за неправильную маркировку;

снятие с продаж, если проверенные образцы не соответствуют нормам качества и безопасности;

снятие с производства и назначение утилизации продукции по показателям качества и безопасности.

По стандартам в масле не должно быть растительных жиров. Если растительные жиры смешиваются с молочными, это уже маргарин. Но производители под видом масла продают то, что на самом деле по технологии производства больше напоминает маргарин. В маргаринах жиры должны стабилизироваться, какие соотношения строго нормированы.

В фальсифицированном масле используют неустановленное нормами количество растительных жиров, красителей, усилителей вкуса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий. Фигуранты обустроили нежилое помещение, где смешивали спирт с разными красителями и пищевыми добавками. После этого они продавали напитки по всей Украине.

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