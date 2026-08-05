Выманили у иностранцев более 8,4 млн грн: в Украине раскрыли масштабную международную схему

В Украине разоблачили мошеннический колл-центр, который выманивал у граждан Чехии деньги под видом инвестиций в криптовалюту, демонстрируя им фиктивный рост доходов в личных кабинетах. После перевода средств "инвесторы" теряли доступ к своим деньгам, а убытки от этой схемы уже превысили 8,4 млн грн.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. По информации следствия, преступная схема действовала в течение 2022-2025 годов.

Сотрудники киевского колл-центра звонили гражданам Чехии и предлагали инвестировать деньги в криптовалюту, обещая высокую прибыль и быстрый рост вложений. Чтобы убедить людей продолжать инвестировать, мошенники создавали для клиентов личные кабинеты, в которых демонстрировали фиктивный рост стоимости активов и успешную торговлю.

Потерпевшие видели на экране якобы прибыль и были уверены, что их инвестиции приносят доход. Именно это заставляло их перечислять все более крупные суммы. На самом деле же никаких операций с криптовалютой не проводилось, а после перевода средств вернуть свои деньги люди уже не могли.

Расследование началось после заявлений потерпевших

На данный момент правоохранители установили как минимум девять потерпевших – все они являются гражданами Чехии. Именно после их обращений в чешские правоохранительные органы было начато международное расследование.

Для документирования деятельности мошеннической сети была создана совместная следственная группа с участием правоохранительных органов Украины и Чехии. В результате следственных действий удалось установить лиц, которые, по версии следствия, были причастны к организации и функционированию схемы.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры о подозрении сообщили десяти сотрудникам колл-центра. Среди них — операторы, которые непосредственно общались с потенциальными "инвесторами" и убеждали их переводить средства, а также лица, ответственные за конвертацию полученных денег и последующую легализацию незаконных доходов.

Их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Какие меры пресечения избраны в отношении подозреваемых

Прокуроры обратились в суд с ходатайствами о заключении всех подозреваемых под стражу. На данный момент четырем фигурантам суд определил возможность внесения залога в размере от 266 тысяч до 1 миллиона гривен.

Еще трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а двум — ночного домашнего ареста. В прокуратуре сообщили, что не согласны с такими решениями и уже обжалуют их.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников мошеннической схемы, а также проверяют, могут ли быть другие потерпевшие от деятельности колл-центра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые под видом сотрудников спецслужб выманивают деньги у граждан. Только за последние пару месяцев обманутые украинцы собственноручно отдали уже около 23 млн грн.

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