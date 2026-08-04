Представились "СБУ" и украли у пенсионеров в Украине 23 млн грн: как работает такая мошенническая схема
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В Украине активизировались мошенники, которые под видом сотрудников спецслужб выманивают деньги у граждан. Только за последние пару месяцев обманутые украинцы собственноручно отдали уже около 23 млн грн.
Об последнем подобном случае сообщили в Киевской городской прокуратуре. Жертвами стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина, которые, чтобы снять "подозрения" якобы в коллаборационистской деятельности и финансировании РФ, отдали "на проверку" псевдоправоохранителям все свои сбережения – более 12,5 млн грн.
Деньги им обещали вернуть после "проверки", но на самом деле они были оперативно перечислены на криптокошелек организаторов аферы. В общей сложности потерпевшие потеряли:
- женщина: 42 тыс. долларов и 665 евро;
- мужчина: 225 тыс. долларов и 11 250 евро.
"Курьера" мошенников задержали. Во время обысков у него в автомобиле обнаружили наличные в различной валюте ещё на сумму около 1,5 млн грн.
По данным прокуратуры, в июле по аналогичной схеме в столице обманули ещё троих пенсионеров на сумму, эквивалентную 8 млн грн:
- 86-летний житель Днепровского района отдал псевдоправоохранителю 63,3 тыс. долларов и 48 120 евро;
- 77-летний житель Соломенского района – более 13 тыс. долларов, 29 тыс. евро и 60 тыс. гривен;
- 70-летняя женщина – 14 тыс. долларов и 144 тыс. гривен.
О еще двух потерпевших стало известно в мае: 76-летняя пенсионерка отдала мошенникам 160 тыс. грн, более 10 тыс. долларов и 11 тыс. евро, а 71-летняя киевлянка потеряла 1,9 млн грн.
Как работает схема "проверка денег от СБУ"
- Мошенники звонят жертве (обычно пожилого возраста) и представляются сотрудниками СБУ или других правоохранительных органов.
- Они заявляют, что сбережения гражданина якобы "связаны с государством-агрессором", финансированием РФ или коллаборационистской деятельностью. Иногда для убедительности проводят "обыски" по видеосвязи.
- Жертве предлагают передать все средства "на проверку" или для "легализации и сохранности", обещая вернуть их после завершения процедуры.
- Для сбора наличных организаторы отправляют подставных курьеров. В некоторых случаях в качестве курьеров использовали других обманутых людей, которые верили, что "помогают спецслужбам".
- Полученные деньги мошенники сразу конвертируют и перечисляют на анонимные криптокошельки.
Как защитить себя
- Правоохранители никогда не требуют и не забирают деньги у граждан "на проверку" или для "снятия подозрений".
- Если неизвестные люди по телефону сообщают вам о "подозрениях в государственной измене" или "проверке счетов" – немедленно положите трубку.
- Если вы или ваши близкие стали жертвой такой схемы или зафиксировали подозрительные звонки, немедленно обращайтесь в полицию – благодаря быстрому задержанию исполнителей в некоторых случаях полиции удается вернуть средства потерпевшим.
В основном мошенники нацелены на пожилых людей, поэтому о такой схеме следует сообщить родственникам преклонного возраста.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине участились случаи мошенничества при продаже автомобилей через интернет, поэтому покупателям рекомендуют никогда не перечислять предоплату без личного осмотра машины и проверки документов. Если продавец предлагает подозрительно низкую цену, отказывается предоставить VIN-код, не позволяет проверить автомобиль на СТО или настаивает на дистанционном оформлении сделки, от такой покупки лучше сразу отказаться.
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