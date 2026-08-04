Представились "СБУ" и украли у пенсионеров в Украине 23 млн грн: как работает такая мошенническая схема

В Украине активизировались мошенники, которые под видом сотрудников спецслужб выманивают деньги у граждан. Только за последние пару месяцев обманутые украинцы собственноручно отдали уже около 23 млн грн.

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Об последнем подобном случае сообщили в Киевской городской прокуратуре. Жертвами стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина, которые, чтобы снять "подозрения" якобы в коллаборационистской деятельности и финансировании РФ, отдали "на проверку" псевдоправоохранителям все свои сбережения – более 12,5 млн грн.

Деньги им обещали вернуть после "проверки", но на самом деле они были оперативно перечислены на криптокошелек организаторов аферы. В общей сложности потерпевшие потеряли:

женщина: 42 тыс. долларов и 665 евро;

мужчина: 225 тыс. долларов и 11 250 евро.

"Курьера" мошенников задержали. Во время обысков у него в автомобиле обнаружили наличные в различной валюте ещё на сумму около 1,5 млн грн.

По данным прокуратуры, в июле по аналогичной схеме в столице обманули ещё троих пенсионеров на сумму, эквивалентную 8 млн грн:

86-летний житель Днепровского района отдал псевдоправоохранителю 63,3 тыс. долларов и 48 120 евро;

77-летний житель Соломенского района – более 13 тыс. долларов, 29 тыс. евро и 60 тыс. гривен;

70-летняя женщина – 14 тыс. долларов и 144 тыс. гривен.

О еще двух потерпевших стало известно в мае: 76-летняя пенсионерка отдала мошенникам 160 тыс. грн, более 10 тыс. долларов и 11 тыс. евро, а 71-летняя киевлянка потеряла 1,9 млн грн.

Как работает схема "проверка денег от СБУ"

Мошенники звонят жертве (обычно пожилого возраста) и представляются сотрудниками СБУ или других правоохранительных органов .

. Они заявляют, что сбережения гражданина якобы "связаны с государством-агрессором", финансированием РФ или коллаборационистской деятельностью . Иногда для убедительности проводят "обыски" по видеосвязи.

. Иногда для убедительности проводят "обыски" по видеосвязи. Жертве предлагают передать все средства "на проверку" или для "легализации и сохранности" , обещая вернуть их после завершения процедуры.

, обещая вернуть их после завершения процедуры. Для сбора наличных организаторы отправляют подставных курьеров . В некоторых случаях в качестве курьеров использовали других обманутых людей, которые верили, что "помогают спецслужбам".

. В некоторых случаях в качестве курьеров использовали других обманутых людей, которые верили, что "помогают спецслужбам". Полученные деньги мошенники сразу конвертируют и перечисляют на анонимные криптокошельки.

Как защитить себя

Правоохранители никогда не требуют и не забирают деньги у граждан "на проверку" или для "снятия подозрений". Если неизвестные люди по телефону сообщают вам о "подозрениях в государственной измене" или "проверке счетов" – немедленно положите трубку. Если вы или ваши близкие стали жертвой такой схемы или зафиксировали подозрительные звонки, немедленно обращайтесь в полицию – благодаря быстрому задержанию исполнителей в некоторых случаях полиции удается вернуть средства потерпевшим.

В основном мошенники нацелены на пожилых людей, поэтому о такой схеме следует сообщить родственникам преклонного возраста.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине участились случаи мошенничества при продаже автомобилей через интернет, поэтому покупателям рекомендуют никогда не перечислять предоплату без личного осмотра машины и проверки документов. Если продавец предлагает подозрительно низкую цену, отказывается предоставить VIN-код, не позволяет проверить автомобиль на СТО или настаивает на дистанционном оформлении сделки, от такой покупки лучше сразу отказаться.

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