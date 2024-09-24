Введут ли графики отключения электроэнергии 24 сентября: энергетики рассказали, когда пользоваться мощными энергоприборами

В Украине 24 сентября отключать электроэнергию не планируют. Однако энергетики обратились к украинцам с просьбой использовать мощные энергоприборы с 10:00 до 16:00.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". "Меры ограничения потребления не планируются. Пользоваться мощными электроприборами лучше в дневные часы – с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

В Минэннерго добавили: "призываем украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы, уменьшая колебания потребления, влияющих на работу энергосистемы".

Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, затрудняют ее работу. Продолжается масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.

Всего с октября 2022 года Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ряде СМИ распространили информацию о том, что Румыния вроде бы отказалась от помощи Украине и больше не будет экспортировать ток. На самом деле, министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что в странах Восточной Европы цены на энергоносители выше, поэтому нужно создавать равные условия и снижать стоимость тока для его страны.

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