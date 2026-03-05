ВПЛ в Украине поселят в гостиницах: в каких областях нашли жилье

В Украине отобрали уже четыре арестованных объекта недвижимости, где могут временно разместить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Если план будет одобрен, переселенцы найдут жи лье уже к июню.

Видео дня

Об этом сообщила врио главы Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Ярослава Максименко, передает"Интерфакс-Украина". Это может стать началом практической реализации механизма использования арестованного имущества для нужд ВПЛ.

Какие объекты отобрали

Гостиницы.

Комплексы для отдыха,

Дома.

В каких регионах они расположены

Кировоградская область.

Полтавская область.

Ровенская область.

Одесса.

Когда начнут расселять ВПЛ

Для начала заселения нужно урегулировать организационные и финансовые вопросы, а правительству – принять соответствующее решение. При оптимистическом сценарии старт процесса ожидается во втором квартале 2026 года, прогнозирует Ярослава Максименко.

Она пояснила, что механизм реализован по модели, где часть номерного фонда или площади резервируется для соцпотребностей, а управление остальным активом осуществляется на коммерческой основе через определенного управляющего.

"Важно запустить первые объекты, отработать механизм на практике, а дальше масштабировать модель", – добавила и.о. главы АРМА.

В пустое жилье могут заселить ВПЛ

В Украине также планируют использовать квартиры, не имеющие наследников, для расселения внутренне перемещенных лиц и других уязвимых групп населения. Также для этого приспособят:

пустые жилые дома, которые есть на балансе общин ;

которые есть на балансе общин незаселенные общежития;

административные здания, которые сейчас не используются ;

которые сейчас не используются не приватизированные квартиры и дома (коммунальной собственности), на которых нет наследников.

Важно понимать: речь идет только об объектах государственной и коммунальной собственности. Пилот проекта уже запустили в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях, где должны отобрать 10-15 зданий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили процесс расселения переселенцев – обеспечить их временным жильем теперь будет проще. Для этого правительство облегчило аренду государственной и коммунальной недвижимости

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!