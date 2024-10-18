Впервые после начала полномасштабной войны: в Украине рекзо изменилась ситуация на рынке труда

В Украине в сентябре зафиксировали рекордное увеличение количества размещенных на кадровых порталах вакансий. Количество предложений составляет 117,6 тыс. И это самый большой за время полномасштабной войны показатель.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, до полномасштабной войны в Украине количество резюме в среднем было на 30-40 тыс. больше, чем вакансий (данные о новых вакансиях и резюме за неделю от work.ua). К примеру, в октябре 2021-го размещали около 102,4 тыс. резюме и 66,8 тыс. вакансий. То есть в среднем на 100 поисковиков было 65 рабочих мест.

В октябре 2024 года разместили 65,5 тыс. вакансий. Это почти такой же показатель, как до полномасштабной войны. В то же время количество резюме упало до 91,6 тыс. То есть соотношение вакансий к резюме составляет 100 к 71.

В work.ua добавляют: если брать сентябрь, то количество размещенных вакансий составляет 117,6 тыс. И это самый большой за время полномасштабной войны показатель. "В сентябре работодатели разместили на work.ua 117 683 вакансии. И это новый рекорд за время полномасштабного вторжения. Такое явление фиксируем второй месяц подряд. Так что рынок труда набирает сверхзвуковую скорость", – отмечают в компании.

Их конкуренты в robota.ua показывают общее количество вакансий и резюме. Их статистика также указывает на провал с началом полномасштабной войны. При этом в сентябре 2021-го, до войны, было около 100 тыс. резюме и 30 тыс. вакансий. Конкуренция была более трех человек на одно место. В сентябре этого года ситуация кардинально изменилась: на кадровом портале размещено 27,7 тыс. вакансий и около 53,7 тыс. резюме.

Важно учитывать, что некоторые вакансии рассчитаны сразу на несколько (или даже на большое количество) людей. Например, некоторые компании в одной вакансии размещают предложения сразу для нескольких (или групп) сотрудников. К примеру, если речь идет о похожей или одинаковой работе: операторы кол-центров, менеджеры, рабочие на производство и т.п.

Следовательно, за год общее количество вакансий согласно данным work.ua выросло на 12% – до 103,4 тысячи (данные с октября по октябрь). На rabota.ua количество новых вакансий (данных по общему количеству вакансий нет) выросло на 28%, до 27,7 тысячи.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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