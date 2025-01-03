"Считают свои деньги": Зеленский заявил, что правительства ряда стран просили его "забрать" безработных украинцев

Иностранные правительства хотят избавиться от украинских беженцев, которые не работают, а получают социальные выплаты, поскольку они не платят налоги. В то же время украинские власти стремятся вернуть и первых, и последних, но для этого нужно обеспечить их работой и безопасностью.

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Об этом в эфире Национального телемарафона "Единые новости" заявил президент Украины Владимир Зеленский. Но для этого нужно улучшить ситуацию с безопасностью внутри страны и обеспечить надежную защиту тем, кто решит вернуться.

"Они сами дифференцировали украинцев. Извините, но так оно и есть – я с ними провожу все эти беседы. Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят на поддержку украинцев за границей. Вот те украинцы, которые не работают, говорят: "Вы их заберите", – говорит Зеленский.

По словам Зеленского, западные лидеры и представители их правительств боятся публично озвучивать такую позицию. "Но я буду возвращать всех, а не (только) тех, кто у вас не работает", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский готов позвать всех украинских беженцев обратно на Родину, если партнеры страны предоставят "чуть больше ПВО". Он уверен, что большая часть выехавших готова вернуться после завершения горячей фазы войны. Этому будет способствовать масштабное восстановление Украины и направление бизнесу большого количества денег – как из замороженных российских активов, так и за счет сокращения военных расходов из бюджета.

"За работой приедут люди... Большие проекты, как восстановление Украины, будут держаться на большом количестве рабочих мест. Желательно, чтобы это были украинцы, я думаю, в первую очередь это будут украинцы", – подчеркнул Зеленский.

По данным УВКБ ООН, по состоянию на 16 декабря 2024 года за рубежом насчитывается 6,814 млн украинских беженцев, из них 6,254 млн – в Европе. За месяц этот показатель вырос на 28 тыс. лиц. В Евростате на 31 октября насчитали в странах Европейского Союза 4,2 млн украинских граждан со статусом временной защиты, больше всего из них – в Германии (1,14 млн человек), Польше (983,88 тыс.) и Чехии (379, 37 тыс.).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Украина действительно планирует запустить проект по возвращению граждан из-за границы с целью их реинтеграции в экономику и оборонную сферу. Инициатива, которая станет частью деятельности вновь созданного Министерства национального единства, призвана способствовать реинтеграции граждан в общественную, экономическую и оборонную жизнь страны. По словам министра национального единства Александра Камышина, целью проекта является не только возвращение людей домой, но и привлечение их в ключевые сферы, в частности оборонной индустрии.

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