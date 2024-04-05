Япония запретила экспорт 164 категорий товаров в Россию: список

Япония объявила о введении запрета на экспорт в Российскую Федерацию 164 категорий товаров, от автомобильного моторного масла до хлороводорода. Также запретили экспорт яхт и других прогулочных или спортивных судов, в том числе байдарок, каноэ, легких лодок. Мероприятия будут введены в действие с 17 апреля.

Об этом сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. "Исходя из этого, сегодня Кабмин принял распоряжение о внесении частичных изменений в порядок контроля за экспортной торговлей. Мероприятия будут введены в действие с 17 апреля", – говорится в сообщении.

В списке ограничений указаны такие товары, как литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, а также товары, используемые в производстве, например плавучие краны и буровые платформы. Эти меры приняты в рамках нового пакета антироссийских санкций, предусматривающего ограничения в отношении 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Российской Федерацией.

Россия обещает ответить на эти санкции. По словам исполняющего обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергея Жесткого, Россия рассмотрит жесткие и чувствительные контрмеры против Японии.

Упадок сотрудничества между двумя странами уже отражается в экономических показателях государства-террориста. Объем торговли упал на 16,5%, до 104,1 млрд иен (690 млн долларов). Особенно пострадал экспорт медицинских изделий и запчастей из Японии в Россию.

С начала войны Япония с другими странами стала вводить санкции против России и российских и пророссийских политиков, депутатов и чиновников. В том числе Япония запретила поставлять в Россию вакцины, медицинское оборудование, оборудование для атомных объектов и разведки нефти и природного газа.

В госбюджет Украины уже поступило $118 млн от правительства Японии для проектов HEAL Ukraine и HOPE. Эти средства помогут расширить медицинские сервисы, возместить расходы на медицинские гарантии и восстановить жилищную инфраструктуру, пострадавшую от вооруженной агрессии России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Южная Корея ввела санкции против российских граждан и компаний, причастных к незаконному военному сотрудничеству с Северной Кореей. Этот шаг стал реакцией на незаконную отправку северокорейских ИТ-специалистов за границу с целью зарабатывания валюты для программы разработки оружия.

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