Российские фирмы помогали КНДР зарабатывать валюту: Южная Корея ввела санкции

Южная Корея ввела санкции против российских граждан и компаний, имеющих связи с незаконным военным сотрудничеством с Северной Кореей. Этот шаг стал реакцией на незаконную отправку северокорейских ИТ-специалистов за границу с целью заработка валюты для программы разработки оружия.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кореи. Под санкции оказались компании "Интеллект" и "Содействие", а также их руководители Сергей Козлов и Александр Панфилов.

Козлова и его компанию подозревают в предоставлении документов для северокорейских рабочих в России, что помогало КНДР зарабатывать иностранную валюту. Компания "Содействие" причастна к незаконному содействию въезду и оформлению работников из КНДР в России.

Кроме того, санкции также касаются российских судов Angara и Lady R. Отмечается, что они использовались для перевозки контейнеров с военными грузами между РФ и КНДР.

Новые ограничения вступят в силу в среду, 3 апреля. "Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая торговлю оружием, является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которое серьезно угрожает миру и стабильности за пределами Корейского полуострова и во всем мире. Наше правительство и международное сообщество постоянно призывают Северную Корею и Россию немедленно прекратить сотрудничество ", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Согласно информации отYonhap, Южная Корея ввела новые санкции после того, как Совет Безопасности ООН не смог продлить мандат группы экспертов из-за вето России. Эта группа мониторила ограничения против Северной Кореи, действовала с 2009 года и мандат ее продолжался ежегодно.

Эксперты считают, что Россия пытается уйти от мониторинга ООН, поскольку продолжает развивать военные связи с Северной Кореей на фоне конфликта с Украиной. Ранее министр обороны Южной Кореи, Шин Вон Сик, сообщал об ускорении поставок секретного оружия из Северной Кореи в Россию.

Также отмечается, что Россия оказывает помощь КНДР, что подтверждается ее ветом на резолюцию ООН по продлению мониторинга санкций против Северной Кореи. Эта группа экспертов мониторила санкции ООН против КНДР с ее ядерной и ракетной программой за последние 15 лет.

Министерство обороны США усматривает в этом подтверждение продолжения Северной Кореей оказания помощи России в конфликте с Украиной.

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