Вместе с гражданами РФ отмыли более 5 миллиардов гривен: в Украине разоблачили масштабную сеть казино

В Украине разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино, организованную двумя гражданами РФ и гражданкой Украины, через которую было отмыто более 5 миллиардов гривен. Деньги проходили через криптовалюту, эстонскую компанию и оффшоры, а всем участникам уже объявлены подозрения за незаконный игорный бизнес и легализацию преступных доходов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным следствия, через сеть подконтрольных ІТ-компаний злоумышленники организовали работу не менее пяти веб-ресурсов для азартных игр.

Часть из этих платформ ранее работала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы просто создали новые сайты с теми же названиями и продолжили деятельность уже вне закона. В результате через схему было отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.

Следствие установило, что организаторы создали полноценную инфраструктуру для работы теневого игорного бизнеса в интернете. Через ИТ-компании они обеспечивали техническую поддержку сайтов, администрирование платформ, прием ставок и обслуживание игроков.

Фактически речь идет не об одном сайте, а о целой системе онлайн-казино, которая работала как полноценная бизнес-сеть. После потери официальных лицензий владельцы не прекратили деятельность, а просто "перезапустили" те же бренды на новых доменах, сохранив аудиторию клиентов и механизмы заработка.

Одной из ключевых особенностей схемы стало использование криптовалюты для расчетов. Игроки переводили средства на криптокошельки организаторов, в том числе в популярных стейблкоинах USDT, которые часто используются для крупных международных транзакций.

Для дальнейшей легализации прибыли деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии. После этого средства выводились на подконтрольные оффшорные компании, где фактически "очищались" от своего незаконного происхождения.

Главными фигурантами дела стали двое граждан РФ и жена одного из них, которая имеет украинское гражданство. Именно они, по версии следствия, организовали деятельность всей сети и координировали финансовые потоки.

К работе также были привлечены еще семь граждан Украины, которые выполняли различные функции – от технического сопровождения до администрирования финансовых операций. Правоохранители отмечают, что такая схема не могла работать без четкой организации и распределения ролей.

Всем участникам схемы инкриминируют совершение преступлений в составе организованной группы и незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр. Речь идет о части 3 статьи 28 и части 2 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Трем основным организаторам дополнительно сообщено о подозрении по части 3 статьи 209 УК Украины – легализация доходов, полученных преступным путем. Двум гражданам России подозрения объявлены заочно, поскольку они находятся за пределами Украины. Гражданке Украины подозрение вручено лично.

В отношении других семи участников правоохранители устанавливают местонахождение. Сообщение о подозрении им уже осуществлено в предусмотренном законом порядке – через родственников. Операцию проводили прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности Украины и Службой безопасности Украины.

