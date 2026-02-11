Владелец сети "Близенько" заявил о ликвидации перед проверкой налоговой: что будет с магазинами

Частное предприятие "Мережа-Сервис Львов", которое является оператором сети магазинов "Близенько", объявило о своей ликвидации. Примечательно, что это произошло за несколько месяцев до запланированной комплексной документальной проверки Государственной налоговой службы (ГНС). Впрочем, сами магазины продолжат работу.

На это обратили внимание расследователи ZAXID.NET. Они также отмечают, что накануне ликвидации из компании вывели более 50 млн грн, а также заменили настоящего владельца – львовского предпринимателя и мецената Александра Бережанского – на номинального. Впрочем, сам Бережанский утверждает, что прекращение не связано с предстоящей проверкой, а является этапом "осовременивания сети".

Согласно графику ГНС, проверка предприятия запланирована на июнь 2026 года. В то же время процесс прекращения юридического лица стартовал 9 февраля 2026 года, а прием требований кредиторов продлится до 9 апреля. Изменения же в структуре компании произошли в начале года:

13 января владелец предприятия Бережанский уменьшил свою долю в уставном капитале с 51,2 млн грн до 1,2 млн грн. Таким образом из компании было выведено более 50 млн грн, отмечают журналисты. Впоследствии уставный капитал сократили до 31,7 тыс. грн.

2 февраля сменился бенефициар и руководитель предприятия – владельцем стал Денис Боднар, который одновременно возглавил компанию.

9 февраля было принято решение о прекращении юридического лица. Таким образом, завершение процедуры ликвидации должно состояться до момента запланированной проверки.

"Несмотря на старт ликвидации компании-оператора торговой сети владельцем нескольких торговых марок "Близенько" остается Александр Бережанский. Также в магазинах сети, в зависимости от локации, пока выдают фискальные чеки как от ЧП "Мережа-Сервис Львов", так и от другой компании – созданной 2024 ООО "Мережа-Сервис Львов", – отмечают расследователи.

Бережанский заявил, что ликвидация не связана с налоговой проверкой. По его словам, компания меняет организационно-правовую форму с частного предприятия на общество с ограниченной ответственностью.

"Согласно действующему законодательству форма ЧП устарела, и мы приводим структуру бизнеса к современным стандартам", – заявил предприниматель. Он добавил, что компания не избегает налогового контроля из-за ликвидации, а наоборот инициирует "финальный прозрачный аудит, чтобы официально закрыть старую структуру".

По его словам, ликвидация компании никоим образом не повлияет на работу магазинов "Близенько". Поэтому, сама сеть магазинов продолжает работу.

Что должна была проверять ГНС

Документальная плановая проверка предусматривает полный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период. В частности, в сети "Близенько" должны были проверить:

правильность начисления и уплаты НДС;

налога на прибыль;

НДФЛ и ЕСВ;

соответствие финансовой отчетности;

операции с контрагентами.

Согласно открытым данным, в 2024 году выручка предприятия составила 30,91 млн грн, чистая прибыль – 13,7 млн грн. За три квартала 2025 года валовой доход достиг 513,87 млн грн, чистая прибыль – 4,54 млн грн.

Сеть "Близенько" насчитывает более 290 торговых точек в западных областях Украины. Это крупнейшая сеть продуктовых магазинов во Львове, работающая в формате "магазин у дома".

У "Близенько" уже были проблемы

Ранее сеть неоднократно упоминали в публичном пространстве в контексте налоговых вопросов. В 2018-2021 годах обсуждалась практика выдачи двух чеков на одну покупку – от юридического лица и от физических лиц-предпринимателей. Официально сеть объясняла, что торгует в своих магазинах товарами, которые принадлежат другим предпринимателям.

Также городской совет Львова обвинял сеть в уклонении от уплаты налогов. Мэрия утверждала, что в "Близенько" преуменьшают официальный размер зарплат работников, а часть сотрудников якобы работают нелегально.

В декабре 2022 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) даже проводило обыски в доме Александра Бережанского, а также у его бизнес-партнеров, семьи Петруков (владеют КУА "Карпаты-Инвест"). Тогда у Бережанского изъяли 21,2 млн грн наличных, которые впоследствии были возвращены по решению суда как незаконно изъятые.

Расследование касалось незаконного возмещения НДС – в БЭБ подозревали, что несколько компаний, в частности подконтрольных Бережанскому, пользовались услугами ООО "Говерла ХХІ", которое фактически действовало как конвертационный центр.

Однако в этом деле осудили только формального директора компании "Говерла ХХІ" Дмитрия Шокурова. Не имея других доходов, кроме руководства фирмой, он пошел на сделку со следствием и заплатил 35,3 млн грн причиненного ущерба. Впоследствии львиная доля этих денег (около 30 млн грн) вернулась на счета компании как переплата по уплате налога на добавленную стоимость.

Сейчас "Говерла ХХІ" уже ликвидирована, однако львовская полиция расследует исчезновение со счетов ООО этих денег. Следует отметили, что по состоянию на момент публикации решения судов относительно возможных нарушений со стороны ЧП "Сеть-Сервис Львов" в открытых источниках отсутствуют.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили 10 крупных торговых сетей, которые через схему дробления бизнеса привлекли более 800 ФОПов, чтобы минимизировать налоги. Потери бюджета оцениваются минимум в 1 млрд грн.

