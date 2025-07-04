Весь мир призвали радикально поднять цены на сладкую воду: в Украине уже готовятся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала кампанию "3 до 35", призывая страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году путем увеличения налогов. В Украине уже планируется одна из инициатив в этом ключе – введение акциза на сладкие напитки.

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О кампании сообщает официальный сайт ВОЗ. Планы украинских властей тем временем уже прописаны в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, принятой Кабинетом министров.

Последствия роста налогов: чего хочет ВОЗ

Организация считает, что повышение налогов на вредные продукты поможет не только "предотвратить миллионы преждевременных смертей", но и сгенерировать значительные доходы. ВООЗ подсчитала, что повышение цен на эти три категории продуктов на 50% может иметь такие позитивные последствия:

Предотвращение до 50 илн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.

Генерация до 3,7 трлн долл. новых доходов в мире в течение пяти лет, или в среднем 740 млрд долл. в год, что эквивалентно 0,75% мирового ВВП.

в мире в течение пяти лет, или в среднем 740 млрд долл. в год, что эквивалентно 0,75% мирового ВВП. Полученные средства предлагается реинвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту.

ВОЗ отмечает, что между 2012 и 2022 годами почти 140 стран повысили налоги на табак, что привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%. Это, по мнению организации, свидетельствует о том, что масштабные изменения возможны.

Украина и налоги на вредные продукты: какие планы

Налог на сладкие напитки

В Украине уже активно обсуждается и уже предпринимаются шаги по введению налога на сладкие напитки. В частности, такие планы прописаны в последней Бюджетной декларации. Цель – не только пополнить бюджет, но и снизить потребление сахаросодержащих напитков, что способствует профилактике диабета и ожирения.

Законопроект о введении акциза на напитки с сахаром ждет рассмотрения в Верховной Раде с 2023 года. Пока что он предусматривает, что ставка налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ будет установлена на уровне 0,1 евро (около 5 грн) на один литр напитка. Для сравнения в Бельгии такой налог составляет 0,53 евро, в Польше – 0,19 евро.

Планы Украины по акцизам

Украина также внедряет ежегодное повышение акцизов на табачные изделия. Цель – постепенно приблизить ставки акцизного налога к минимальным стандартам, установленным Европейским Союзом. Соответствующий законопроект вступил в силу в 2025 году.

В итоге минимальный акциз должен составлять 1,8 евро за 1000 сигарет (без НДС). Это делается для борьбы с курением и увеличения бюджетных поступлений.

Впрочем, cигареты в Украине дорожали еще до принятия изменений. На самом деле по темпам роста цен сигареты занимают едва ли не первую позицию. К примеру, еще в январе 2024-го пачка среднего класса с фильтром стоила в среднем 82,34 грн, а по состоянию на январь 2025-го года – уже 104,3 грн. Акцизы постоянно растут и будут расти и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Минфине уверяют: до конца 2025 года в Украине не планируют вводить новые налоги или повышать старые. Это в частности касается и налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и акциза на напитки с подсластителями.

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